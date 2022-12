APE Grupo gana el premio ‘Buenas Prácticas en la Gestión de Personas’ Comunicae

jueves, 1 de diciembre de 2022, 09:03 h (CET) El jurado ha destacado la "excelencia en la gestión de personas" de la firma azulejera en un acto celebrado en la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón. José Miguel Pellicer, CEO de la empresa castellonense: "Buenas prácticas significa creer en tu equipo, darles facilidades para su desempeño profesional y motivarles; también es crear empleo estable y de calidad" APE Grupo ha sumado un nuevo galardón en el año de su 30 aniversario: ha ganado el premio a las ‘Buenas prácticas en la gestión de personas’ que otorga el Club de Recursos Humanos, una entidad que aglutina a 57 empresas de la provincia de Castellón y más de 70 profesionales del ámbito de los RRHH y la empresa, en la categoría de compañías de más de 50 trabajadores. La firma azulejera ha recogido el premio en un acto que se ha celebrado en la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón y al que ha asistido, como ponente, la prestigiosa psicóloga Laura Rojas-Marcos.

José Miguel Pellicer y Luisa Pellicer, gerente y directora de Customer Service de APE Grupo respectivamente, han sido los encargados de recoger el premio, que certifica 30 años de buen hacer en la gestión de personas. Desde su fundación, la empresa ha establecido un compromiso firme con su plantilla, que le ha llevado a ser un referente en el sector cerámico.

No en vano, el jurado ha destacado la "excelencia en la gestión de personas" de APE Grupo, que apuesta, desde sus inicios, por cuidar su mayor activo: el capital humano. La empresa castellonense cuenta en la actualidad con 135 personas en su plantilla, lo que supone un crecimiento del 80% en la última década. En cuanto a la estabilidad laboral, más de un 90% de los contratos son indefinidos y no hay ninguna persona contratada a través de empresas de trabajo temporal. A esto hay que sumar la escasa rotación, con una antigüedad media de siete años y una edad media de los empleados de 44 años.

El Club de Recursos Humanos ha destacado diferentes iniciativas por las que APE Grupo ha obtenido este premio, como la flexibilidad horaria para la conciliación familiar o el impulso del teletrabajo. Además, la empresa cerámica destaca por su participación en programas de empleabilidad para los grupos más vulnerables, como son los menores de 30 años y los mayores de 45 años.

Otro aspecto que se ha tenido en cuenta a la hora de otorgar este galardón es la igualdad de oportunidades en APE Grupo, donde el 50% de los mandos directivos e intermedios están ocupados por mujeres.

Además, la firma azulejera ha demostrado su interés en la salud de su plantilla mediante actividades de salud física y mental -yoga, pilates o entrenamiento funcional- que ofrece de manera interna y gratuita, en un gimnasio que tiene en sus propias instalaciones.

Otro de los aspectos diferenciales en la gestión de APE Grupo en los últimos años ha sido la preocupación por sus trabajadores en situaciones especiales. Por ejemplo, en la nómina de julio de este año se otorgó una extra de 400 euros para mitigar los efectos de la inflación de su plantilla; ya en enero se dio un pago único de 500 euros para compartir con los empleados los buenos resultados económicos de la compañía en 2021.

En 2022, la compañía castellonense ha recibido dos premios -a la trayectoria empresarial de su fundador, José Pellicer, y el del Club de RRHH-, que se suman a otros galardones cosechados por APE Grupo, como el de ‘Empresa del Año’ (2016); Premio Exportación de la Cámara Comercio (2014); Premio a la Trayectoria Internacional de la Cámara de Comercio (2018) o el reconocimiento al Diseño (2021) de la Asociación ‘La Exprimidora’.

José Miguel Pellicer, máximo responsable de la firma castellonense, ha señalado que este premio es la consecuencia de "creer firmemente en unos valores" que han hecho alcanzar a APE Grupo cotas inimaginables hace unos años. "La humildad, la empatía, la generosidad, la capacidad de sacrificio, la unidad, el respeto, la voluntad constante de mejora y el servicio, como compendio de los anteriores, son los valores que nos han hecho llegar hoy hasta aquí, convertirnos en la mayor comercializadora de Europa y recibir este reconocimiento", ha destacado.

De hecho, José Miguel Pellicer ha hecho referencia al premio al destacar que buenas prácticas "significa creer en tu equipo, darles facilidades para su desempeño profesional, motivarles, que trabajen en las mejores condiciones posibles. Buenas prácticas es cuidar de la salud de los empleados. Buenas prácticas es crear empleo estable y de calidad".

Para finalizar, en la novena edición de los premios del Club de RRHH ha destacado la participación de Laura Rojas Marcos, doctora en Psicología Clínica y de la Salud. En la conferencia, titulada ‘Gestionar la incertidumbre en tiempo de incertidumbre’, ha dejado cinco claves para afrontar esta problemática: el autocontrol, el autoconocimiento, la gestión del tiempo, la ayuda colectiva y el propósito con plan de acción.

