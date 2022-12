Hacerse funcionario del Ministerio de Educación y Ciencia Emprendedores de Hoy

Cada dos años hay cientos de solicitudes para las oposiciones de docente en las escuelas de educación secundaria o ser interino, estando en las listas del estado. No obstante, existen un número limitado de plazas, por lo cual se realiza un proceso muy competitivo.

En consecuencia, lo recomendable es que los candidatos estén bien preparados. A pesar de esto, las personas que se presenten y no aprueben se quedan en una lista de espera en una bolsa de trabajo, la cual les permite formar parte de los docentes del ministerio, antes o después.

Quienes estén interesados en presentarse a la oposición para el curso 2022/2023 pueden acudir a Centro de Estudios Iris. En esta, ofrecen preparación para oposiciones de secundaria en La Rioja y en otras comunidades, trabajando con una metodología propia que ha ayudado a un gran número de candidatos a conseguir la plaza que deseaban. Asimismo, cabe destacar que en esta convocatoria hay una gran diversidad de vacantes como parte de la plantilla del profesorado. Estas son vacantes que salen a oposición.

Las personas que cuenten con Centro de Estudios Iris podrán disfrutar de su amplia experiencia, en la preparación de opositores y de las especialidades que se enumeran de secundaria.

Amplia experiencia en la formación de opositores en el Centro de Estudios Iris Desde la Academia Iris, se encargan de apoyar a los candidatos en todo el proceso para que consigan aprobar su oposición y obtener un trabajo fijo. Llevan más de 41 años trabajando en este sector, por lo cual se han especializado hasta convertirse en uno de los referentes del sector, hecho avalado por los buenos resultados obtenidos de forma continuada, año tras año.

La larga trayectoria de este centro educativo ha servido para conocer a profundidad todas las exigencias de cada oposición, así como los criterios evaluadores de cada tribunal. Con base en estas premisas, se han encargado de elaborar y perfeccionar sus metodologías de enseñanza. Debido a esto, sus alumnos consiguen un grado de preparación óptimo que les permite superar las pruebas a las que se enfrentan y obtener las notas necesarias para conseguir su plaza o quedarse en la lista como interino, donde tampoco le faltará trabajo. Esto es 100 % garantizado porque estos últimos años en La Rioja se ha tenido que recurrir al SEPE para cubrir las vacantes que no han sido cubiertas, ya que se han agotado las listas de profesores fijos. Esta es una ocasión que los licenciados pueden aprovechar.

Garantizar una preparación exitosa con profesores cualificados y especializados Gran parte del éxito que ha tenido la academia se debe a su profesorado cualificado y especializado. Estos se mantienen al corriente de los temarios específicos para cada prueba. Con el fin de garantizar el éxito de la preparación, también se fijan en los detalles y las particularidades propias de cada proceso selectivo. Teniendo a disposición estos buenos preparadores, enfrentarse al proceso para preparar las oposiciones de secundaria en La Rioja es mucho más fácil.

La convocatoria de empleo este año es muy amplia con:

Geografía e historia: 23 plazas.

Matemáticas: 50 plazas.

Física y química: 34 plazas.

Inglés: 26 plazas.

Tecnología: 14 plazas.

Administración de empresas: 15 plazas.

Sistemas y aplicaciones informáticas: 15 plazas.

Lengua y literatura.

Y otras especialidades.

En lo que respecta a las instalaciones de la institución, están dotadas con el material y la infraestructura necesarios para la formación de los estudiantes. Gracias a esto, les es posible proporcionar a cada alumno una preparación específica, cuidando sus avances y evolución durante todo el proceso. Además, los profesores de la academia trabajan con una plataforma moodle y Zoom, posibilitando al alumno seguir las clases desde cualquier lugar de España en directo u online cualquier día de la semana a cualquier hora, puesto que la clase siempre se queda grabada y se puede visualizar 2 veces, más la clase presencial u online.

Centro de Estudios Iris se presenta como una muy buena opción para completar la formación de manera eficaz, poniendo al alcance material de estudio y recursos valiosos para facilitar y acelerar el aprendizaje, con el objetivo de que sus alumnos consigan las plazas en las oposiciones de secundaria en La Rioja y otras comunidades.

En conclusión, depositarse en las manos de Centro de Estudios Iris para alcanzar la meta de llegar a ser funcionario es una buena opción.



