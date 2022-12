El dilema de los clásicos

Visitaba a una hora temprana la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en busca de una edición de “Las mocedades del Cid” de Guillén de Castro que comprendiera las dos partes que la componen, así como un extenso y profundo prólogo que analizara detalladamente la obra. Después de recorrer infructuosamente varias casetas acerté con una, atendida por una chica joven, atenta y cordial, que me ayudó a encontrar lo que buscaba.

Como no había apenas público todavía surgió un diálogo en el que manifestamos la importancia y trascendencia de los clásicos y ella confesó que además de vender libros era actriz y que justamente había representado esa obra de teatro interpretando el papel de Doña Jimena. Me sorprendió gratamente y ponderé la obra, así como los diferentes y complejos registros que exigía el personaje, amén de la extensión del texto. Ella comentó, ante mi sorpresa, que el texto había sido reducido a una tercera parte, la esencial (?), y amenizar el “espectáculo” con varios cuadros musicales de danzas y canciones castellanas en la presentación de personajes, en el intermedio y al final de la representación, a fin de que durara un tiempo prudencial. Le felicité y le deseé suerte en su doble faceta artística. Por supuesto, pagué el importe correspondiente al libro y dándole las gracias me despedí.



De regreso a casa cavilé dubitativo sobre el comentario de que el texto hubiese sido reducido a una tercera parte y no pude evitar el funesto y sombrío pensamiento: ¿Es que acaso a nuestras mejores obras clásicas le sobran dos tercios de lo escrito por el autor?