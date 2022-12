Un triunfo de la voluntad de concordia nacional Pedro García Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 1 de diciembre de 2022, 08:38 h (CET) La respuesta democrática a las grandes y graves tragedias, las del siglo XX, pasa por el establecimiento de relaciones de convivencia pacíficas. Y eso fue, precisamente, lo que hombres y mujeres de credos religiosos y políticos distintos se comprometieron a forjar en la España de mediados de los años setenta del siglo pasado.

El diálogo político, social y religioso hizo posible que la conciliación se impusiera a la confrontación. Bajo el manto de la Constitución de 1978 cabían todos los credos políticos y religiosos, así como todas las lenguas que se hablaban en España. Es verdad que la Transición a la democracia no fue un proceso perfecto, porque nada humano lo es, pero no puede negarse que fue fruto de un acuerdo.



En la España de 1978 no triunfaron los timoratos ni los miedosos, como algunos revisionistas pretenden hacer creer. Más bien triunfó la voluntad de concordia nacional. Y la Jefatura del Estado contribuyó a hacerlo posible. La integración y la concordia son las divisas de una verdadera memoria democrática. Esa es la memoria que, en nuestros días, no solo habría que recuperar, sino que habría que cultivar y fortalecer. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

