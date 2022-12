Se busca a un prisionero fugado

Palabras del profesor, Mario Montalbetti: ”Cuentan los que vivieron en aquella época, que un preso se escapó de la cárcel de un pueblo. Entonces, la policía empezó a buscarlo. En un momento dado, el ladrón consiguió un uniforme de policía y se unió al grupo de policías que lo estaban buscando para apresarlo, pero nunca lo encontraron... Esto mismo ocurre con el lenguaje: el objeto de estudio es el mismo que el instrumento de estudio.

Lo que ocurre con el lenguaje es un caso muy particular. Lo cual nos ha de llevar a tener mucho cuidado porque sería tanto como la auto- psicoanalización de uno mismo. Verán por qué: “Nos han dicho que el verbo es una palabra que indica acción. Pues la palabra que indica acción por excelencia es la propia palabra “acción” y esta no es un verbo. El segundo caso es aquel que dice “toda regla tiene una excepción”: pongamos una regla cualquiera; digamos que tiene una excepción; entonces, la conclusión a la que llegamos es que, por lo menos, hay una regla que no tiene excepción, la excepción misma.

Otra falacia muy extendida es que el lenguaje lo inventaron los seres humanos para comunicarse. Esto sería igual que decir que los seres humanos inventaron los ojos para ver. El orden es así: porque disponemos de un lenguaje nos podemos comunicar. Otra falacia muy extendida del lenguaje es la conexión entre la palabra con su significado, el concepto y su referencia”.