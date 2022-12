Estereotipos reivindicados Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

jueves, 1 de diciembre de 2022, 08:31 h (CET) Por mucho que se diga que los estereotipos de género son meros constructos sociales, a la hora de demostrar que el género de un niño no concuerda con el sexo asignado al nacimiento se esgrimen estereotipos clásicos (juegos que le gustan, modos de vestir que le atraen, lenguaje….) que serían propios y exclusivos del otro sexo. En muchos sentidos, lo trans no pone en cuestión los constructos sociales sobre el género, sino que los refuerza.



Por eso en este punto entra en contradicción con el movimiento LGTB, que rechaza la idea de que determinadas conductas afeminadas sean propias de los gais, y de que las lesbianas sean unos marimachos. En cambio, para el movimiento trans esas conductas indican que son hombres o mujeres encerrados en un cuerpo equivocado.

La teoría de que todo lo que tiene que ver con el género no es más que un constructo social se abandona, en cambio, cuando se trata de explicar la actual proliferación de menores que se declaran trans. Se produce así una respuesta indignada frente a los expertos que aseguran que esta súbita epidemia depende mucho del contagio social, en una etapa vital en que los adolescentes son muy inseguros e influenciables. Según esta explicación, el efecto imitación estaría muy determinado por los contactos en las redes sociales, por la abundancia informativa en Internet sobre los transexuales y la presencia de personajes de este tipo en la ficción actual. Explicación que la ideología queer rechaza. Curiosamente, parece que la influencia social no contaría para nada en el caso de la identidad de género sentida.

Ante la dificultad de justificar incongruencias de este tipo, el movimiento trans prefiere zanjar la discusión calificando de transfobia cualquier objeción a sus postulados. Con una fobia no se discute, porque es irracional y solo merece desprecio y sanción. Al final, la despatologización de lo trans exige la creación de la transfobia como nueva patología.

