Que la economía se estanque José Morales Martín Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 1 de diciembre de 2022, 08:23 h (CET) En circunstancias normales, que la economía se estanque es una mala noticia, pero en el caso europeo actual no, es lo que está buscando el Banco Central Europeo con la subida de los tipos de interés, que gastemos menos para que bajen los precios.

Si al final la economía española se estanca durante seis meses, pero eso permite bajar la inflación, podría no ser tan grave. El problema es que este equilibrio no está garantizado. Por eso es esencial agilizar la llegada de los fondos europeos.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Nuevo modelo político para una nueva república Está por verse si el estado paraguayo es capaz de apartar su acervo de dictaduras y dinastías republicanas que se suponen monárquicas ​La bandera que todo lo tapa La extrema derecha, el fascismo cotidiano, se está creciendo porque nadie les para los pies, la Fiscalía mira, generalmente, hacia otro lado Por las almas del purgatorio Jesús Martínez Madrid El dilema de los clásicos Juan Antonio Narváez Sánchez, Madrid Decir alguna mentirijilla Jesús Domingo Martínez