Mar López, la pediatra con el vídeo de Tik Tok más viral de pediatría con 15 millones de views y 1 millón de me gusta

Su vídeo del niño azul se ha hecho viral, así como los casos reales que comparte en vídeo cada semana en sus cuentas de Tik Tok e Instagram (marlopez_pediatra).

Mar López ayuda cada semana a las familias que tienen dudas sobre la salud de sus hijos en redes sociales y en su blog de pediatría, donde aparecen multitud de soluciones a consultas de padres preocupados. De esta forma se facilita la crianza y el día a día, respondiendo a dudas como: «¿Qué hago si mi bebe tiene fiebre? ¿Cuándo es normal que camine mi bebé? ¿Cuánta leche debe tomar mi bebe recién nacido? ¿Qué hago si hace una rabieta?, etc».

En su cuenta de Instagram, además, publica sus Pediquiz, que son casos reales donde las familias pueden votar si llevarían a su hijo a urgencias. Le darían algo, si creen que lo que ocurre es grave o no, o si escucharían los consejos que les da el “vecino del quinto”. Otra de las secciones de más éxito es Mar de dudas, donde se resuelven las preguntas que le envían las familias sobre cualquier tema de salud infantil.

Lo que caracteriza a esta pediatra es su forma de comunicar tan clara, pero a la vez, cercana y sencilla. Las familias la siguen porque explica la pediatría de una manera fácil de entender y da consejos claros sobre qué hacer y qué no hacer para cuidar de la salud de los pequeños de la casa.

Pero ¿quién es Mar López? Es pediatra y mamá de una niña de 3 años. Ella se define como una pediatra vocacional, cercana y sensible que “escucha como pediatra y comprende como madre” a las familias. “Cada familia es distinta y necesita algo diferente” Estudió medicina en la UAB, se especializó en pediatría en el Hospital Son Llàtzer de Mallorca.

Tiene un máster en pediatría de AP y otro máster en Nutrición infantil. Además, quedó la número 2 en el examen para pediatras en Baleares.

Mar en redes Unas semanas antes de la pandemia y en pleno posparto decidió empezar a divulgar información en redes para ayudar a las familias que acudían a su consulta, a modo de información de apoyo después de la consulta y para tener suficiente información antes de incorporarse de nuevo a su plaza de pediatra.

Durante la pandemia pudo ayudar a muchas familias que le enviaban mensajes a saber si debían o no acudir a urgencias.

Y ayudó tanto y gustó tanto que actualmente tiene más de 16.000 padres que ya han hecho sus cursos para familias, como el de alimentación complementaria y baby led weaningpara empezar a comer a los 6 meses o su curso de atragantamiento y alergias, donde les explica qué hacer si se atragantan y cómo es la RCP en ese caso, también cómo detectar una alergia y cómo actuar.



