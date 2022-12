Daniel Paloma Freire analiza los principales rasgos de la situación financiera en 2023 Emprendedores de Hoy

Daniel Paloma Freire es un reconocido estratega financiero internacional con experiencia en varios bufetes de abogados, donde desempeñó el cargo de asesor fiscal, asesor contable y asesor mercantil. En consecuencia, el experto ha brindado su apoyo a pequeñas y medianas empresas, así como también a compañías grandes en temas financieros.

Una vez más, el 2022 ha demostrado que existen diversos factores que pueden poner en riesgo la economía de los países a nivel mundial, como resultado del modelo globalizado que predomina en la actualidad. Por tal motivo, la mayoría de negocios busca implementar acciones de manera oportuna para evitar perjuicios económicos y mantener su rentabilidad.

En ese sentido, consultar la opinión de profesionales expertos en la implementación de estrategias financieras se ha convertido en una necesidad, debido a su conocimiento sobre el contexto mundial. Algunas áreas como las finanzas internacionales, los modelos de inversión, las políticas fiscales y el análisis financiero son constantemente requeridas como parte del perfil que debe contar un profesional en finanzas.

Por tal motivo, la asesoría de Daniel Paloma Freire, quien hoy en día cuenta con su propia empresa, es una excelente alternativa para aquellos negocios que buscan consolidarse en un mercado competitivo. En su empresa, este estratega financiero prepara los impuestos a pagar, diseña los planes estratégicos y además ofrece planificación financiera internacional a varias empresas ubicadas en Europa y Sudamérica.

Daniel Paloma Freire analiza la situación financiera 2023 Con base en su experiencia como analista financiero internacional, Daniel Paloma Freire tiene el conocimiento necesario para llevar a cabo un análisis sobre los rasgos de la situación financiera mundial en 2023. Para lograrlo, el profesional recoge una serie de variables específicas que permiten determinar con mayor precisión lo que se prevé acerca de la situación financiera global para el año que viene.

Esto permitirá que los negocios del sector empresarial establezcan las medidas correctas acerca de temas relevantes. Entre ellos, se incluye la posibilidad de realizar una inversión importante, la contratación de más personal o la necesidad de establecer acuerdos con otros sectores de la industria. De acuerdo con el último informe del Fondo Monetario Internacional, la guerra en Ucrania continúa retrasando la recuperación económica del mundo, ya afectada por los 2 años de pandemia producto del covid.

Otra de las consecuencias de este acontecimiento es el incremento acelerado de la inflación, así como la variación incesante en los precios de los combustibles y su repercusión en el coste de los alimentos. En ese sentido, el organismo aseguró que el crecimiento mundial disminuirá del 6,1 % estimado en 2021 hasta un 3,6 % para 2023 y con una tendencia a la baja durante todo el año.

Por ello, las iniciativas que los organismos multilaterales adopten pueden ser fundamentales, debido a la necesidad de responder a la crisis humanitaria, mantener la liquidez mundial, encarar el cambio climático y gestionar las crisis ocasionadas por el sobreendeudamiento. Dentro de las proyecciones realizadas sobre el crecimiento de las economías avanzadas, los países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y España se mantienen en los primeros lugares de la lista.

Daniel Paloma Freire desglosa las características de la economía global De acuerdo con los analistas financieros expertos como Daniel Paloma Freire, la economía global funciona a partir de la interdependencia que existe entre las actividades económicas de los distintos países. Uno de los aspectos más importantes a considerar es que dicha actividad puede influir de forma positiva o negativa en los países involucrados. Por ello, este es uno de los elementos considerados como claves para explicar los rasgos de la situación financiera prevista para 2023.

La globalización se define como el proceso mediante el que las economías, sociedad, culturas nacionales y regionales se integran por intermedio de una red global de comercio. Dentro de esta red, la comunicación, la migración y el transporte también son una parte importante, debido a que fomentan la integración de los países. A través de los procesos de comercio internacional, la mayoría de países en el mundo logran intercambiar sus bienes y servicios de una forma prolija.

Como resultado de este intercambio, se origina el término finanzas internacionales,que consiste en la transferencia del dinero a un ritmo mucho más rápido que el del intercambio de bienes y servicios. En esta etapa, el cambio de divisas y la política monetaria adoptada por cada nación es clave, ya que determina el resultado en términos económicos.

En cuanto a las ventajas del comercio internacional, el especialista señala que los países que se especializan en producir determinadas mercancías adquieren mayores beneficios en relación con sus pares. El motivo es que un país especializado puede aprovechar la disminución en el coste de oportunidad y en el coste de producción.

Daniel Paloma Freire menciona la importancia de los mercados emergentes en la economía global Para obtener mayor claridad acerca de los rasgos financieros en 2023, Daniel Paloma Freire considera importante explicar la importancia de la economía global y su relación con los mercados emergentes. Una de las causas para el crecimiento de los mercados emergentes es el aumento de la población mundial, lo que ha provocado que este tipo de mercado se convierta en uno de los pilares para el crecimiento financiero mundial.

Por ello, la sostenibilidad de los mercados emergentes es un aspecto importante para mantener en óptimas condiciones a la economía mundial, debido a que un gran número de compañías han surgido de ellos. Desde una perspectiva microeconómica, la mayor distribución del ingreso en los países con economías emergentes es resultado del excelente valor de mercado que han adquirido los negocios considerados nuevos.

Por otra parte, Daniel Paloma Freire considera que las transacciones internacionales garantizan la circulación permanente de la economía global, sobre todo teniendo en cuenta el comercio entre varios países. Esto permite constituir una base sólida para desarrollar el crecimiento económico a nivel mundial, así como también para fomentar la competitividad de los países en diversos mercados, lo que genera un incremento en los niveles de productividad y eficiencia.

Las transacciones comerciales entre países dentro de una economía global abarcan desde frutas y demás alimentos hasta las materias primas obtenidas exclusivamente para actividades del sector manufacturero. De acuerdo con quienes respaldan este modelo, los países subdesarrollados se ven beneficiados por la importación de bienes de capital y la exportación de bienes primarios, como los recursos naturales.

Daniel Paloma Freire señala el fomento de la competitividad como una clave para triunfar en mercados diversos En un mundo globalizado, cada día las industrias del mercado son testigos del nacimiento de un negocio o proyecto de negocio, motivo por el que la competitividad termina siendo clave para lograr éxito. De acuerdo con los especialistas, la competitividad a nivel empresarial se define como la capacidad de una organización para generar, mejorar o mantener su crecimiento o desarrollo en un entorno determinado. Para definir esta capacidad, lo ideal es abarcar tareas como la fabricación de los productos, la motivación para brindar servicios de calidad, el nivel de desempeño, el desempeño de los costes y la eficiencia de las actividades.

Por tal motivo, el analista financiero internacional Daniel Paloma Freire señala que el fomento de la competitividad en todas las áreas es una de las claves para que las empresas obtengan éxito en mercados diversos. De esa manera, los negocios tienen mayores posibilidades de mantenerse en la cúspide, ya que su capacidad de subsistencia y crecimiento es superior a las empresas de la competencia.

Por consiguiente, aquellas empresas que logren desarrollar su competitividad empresarial de la manera correcta tienen la oportunidad de aplicar estrategias y campañas con una efectividad garantizada. Esto facilita la obtención de los resultados y las metas de crecimiento trazadas para cada año, además de que sienta las bases para continuar en ese camino. En comparación con la salud de una persona, la competitividad determina los niveles de salud o enfermedad que registra un negocio, lo que a su vez permite conocer su rentabilidad con mayor precisión.

Para impulsar la competitividad económica de una empresa es trascendental tener en cuenta aspectos como la capacidad de liderazgo de sus directivos, la facilidad para diferencias los roles y la relación entre la calidad y el precio del servicio. Asimismo, la competitividad puede definirse por el compromiso para utilizar recursos tecnológicos, la capacidad innovadora del equipo, los recursos comerciales y financieros disponibles y las habilidades del talento humano.

Daniel Paloma Freire evalúa los efectos que podrían provocar las restricciones en la importación y exportación de bienes En vista de que la economía global está basada en la producción y el intercambio de bienes y servicios, uno de los riesgos que podría afectar su normal desarrollo tiene que ver con las restricciones establecidas. Por ello, en caso de existir una restricción para la importación y exportación de determinados bienes y servicios en forma recurrente, los países pueden ver perjudicada su estabilidad económica.

Para realizar procesos de intercambio comercial, los países acostumbran a utilizar su propia divisa, motivo por el que debe establecerse el intercambio antes de que los bienes y servicios sean transferidos. En ocasiones, las barreras o restricciones impuestas al comercio de determinados productos a nivel internacional podrían ocasionar perjuicios en las relaciones entre los países involucrados.

Entre las restricciones o barreras más frecuentes que suelen imponer los países en relación con el comercio internacional se incluyen a los aranceles y cuotas comerciales para bienes y servicios específicos. Sin embargo, los especialistas en análisis financiero resaltan que es imposible emplear este tipo de medidas a largo plazo, ya que los efectos podrían ser demasiado perjudiciales para la economía de los países.

Daniel Paloma Freire acerca de la reforma fiscal impulsada por las grandes economías de la Unión Europea Para Daniel Paloma Freire, la crisis económica que atraviesa el mundo en la actualidad seguramente provocará la implementación de medidas enfocadas en reducir de alguna manera los efectos negativos de la crisis. Una de ellas es el acuerdo que establecieron España, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos, el pasado mes de septiembre, para aplicar un tipo mínimo del 15 % del impuesto de sociedades para el año 2023.

Estos países están considerados dentro del grupo de las grandes economías de la eurozona y han mantenido varias conversaciones para impulsar esta medida de forma general ante la Unión Europea (UE). Sin embargo, el veto de Hungría provocó el bloqueo de la iniciativa, por lo que España, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos se inclinaron por efectuar su propio acuerdo. En una reunión de carácter informal, los ministros de Economía de cada país se comprometieron a adoptar esta medida para el siguiente año, pese a no existir un consenso en la UE.

Este impuesto de sociedades del 15 % consiste en fijar un tipo mínimo efectivo para aquellas empresas que registren una facturación superior a los 750 millones de euros anuales. El objetivo es evitar que este tipo de compañías trasladen sus beneficios a países con otro tipo de normas tributarias, por lo que es necesario conocer en profundidad esta medida.

Según la ministra de Economía de España, Nadia Calviño,el momento que viven los ciudadanos europeos representa un reto en términos fiscales, lo que genera que los gobiernos deban asegurarse que no existe una competencia a la baja. De igual manera, la titular del Ministerio de Economía ha mencionado que los sistemas fiscales deben actuar con justicia y propiciar que las grandes empresas también contribuyan en el coste que ha provocado la guerra en todo el mundo.

Daniel Paloma Freire señala algunas características del tipo mínimo del impuesto de sociedades para 2023 Para Daniel Paloma Freire, el tipo mínimo efectivo para el impuesto de sociedades tiene la finalidad de recabar justamente los impuestos de las grandes empresas para aliviar el impacto de la crisis energética global. De igual manera, este impuesto busca convertirse en una solución para enfrentar las consecuencias de la inflación, un fenómeno que ha afectado negativamente el poder de compra de los ciudadanos en general.

De acuerdo con la opinión de quienes suscribieron el acuerdo en septiembre de 2022, la medida es clave para lograr una mayor justicia fiscal, combatir la evasión y gestionar eficientemente lo recaudado. El problema es que se requiere unanimidad para aprobar temas de política fiscal en la Comisión Europea, por lo que el poder de veto de Hungría bloqueó la iniciativa desde el pasado mes de junio.

Otro de los acuerdos a los que llegaron estos 5 países fue comprometerse a trabajar en la redistribución de los beneficios generados por las empresas multinacionales. Este sería el segundo pilar del acuerdo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y permitirá abarcar mejor el modelo de negocio de las empresas digitales. En ese sentido, los países esperan firmar la convención multilateral máximo hasta mediados de 2023.

Daniel Paloma Freire analiza la vía de la cooperación reforzada para conseguir la aplicación de la reforma fiscal en la UE Como resultado del veto aplicado por Hungría acerca del tipo mínimo para el impuesto del 15 % a las sociedades, los proponentes de la iniciativa buscan alternativas para poner en marcha el proyecto. Una de ellas es la denominada cooperación reforzada a nivel europeo, debido a que esto permitiría aplicar la medida en los países que así lo deseen. La ventaja es que esta opción requiere únicamente del apoyo de 9 estados.

En palabras de Daniel Paloma Freire, la cooperación reforzada consiste en una cooperación más estrecha entre los países que pertenecen a la Unión Europea, con el objetivo de profundizar en su integración y proteger los intereses colectivos. Para presentar esta petición, los Estados miembros deben solicitar a la Comisión Europea que presente una propuesta al Consejo Europeo, organismo encargado de autorizar la medida si comprueba que cumple con ciertas condiciones.

Uno de los requisitos para autorizar la cooperación reforzada es que la petición incluya a un número mínimo de estados miembros y a su vez permita la incorporación progresiva de otros. Asimismo, este recurso solo puede utilizarse cuando los objetivos no puedan ser alcanzados en un plazo razonable por todos quienes integran la Unión Europea. En este caso, al no afectar negativamente al mercado interior ni a la cohesión económica y social de la UE, es probable que la petición sea aceptada.

Daniel Paloma Freire acerca de las perspectivas de los organismos multilaterales El analista financiero internacional Daniel Paloma Freire considera que el incremento sin precedentes de la deuda privada es un factor que ralentiza la recuperación económica a nivel mundial. Sin embargo, el especialista asegura que el crecimiento puede variar dependiendo del país, ya que cada uno tiene condiciones distintas.

A raíz de la crisis económica ocasionada por la pandemia del covid a inicios del 2020, los gobiernos decidieron adoptar políticas económicas enfocadas en evitar una situación catastrófica. Entre ellas se pueden mencionar a la abundante liquidez para consumidores y empresas afectadas, a través de préstamos, moratorias de pagos de intereses y garantías crediticias.

El problema con estas medidas fue que, si bien lograron equilibrar los balances, también produjeron un repunte de la deuda privada, cuyo valor sufrió un incremento del 13 % en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial. Esta cifra logró superar incluso a la crisis financiera mundial ocurrida en 2008, una de las más complejas de la historia.

De acuerdo con un informe del Fondo Monetario Internacional, publicado en abril de 2022, la deuda privada podría ralentizar la recuperación económica en un 0,9 % del PIB en las economías avanzadas. Por su parte, los mercados emergentes alcanzarán una ralentización del 1,3 % en promedio durante los próximos 3 años.

Daniel Paloma Freire examina los efectos provocados por la transición a empleos verdes Otro de los aspectos examinados por Daniel Paloma Freire tiene que ver con la transición a empleos verdes, teniendo en cuenta que muchas veces no existe un consenso al respecto por el temor a la destrucción de los puestos de trabajo. Para el especialista, el cambio será difícil, pero puede lograrse sin generar dificultades para los trabajadores que pertenecen a industrias que emiten carbono, como los servicios públicos.

En ese sentido, una de las medidas más recomendadas es la mejora de los salarios destinados a empleos considerados como más verdes, debido a que este tipo de acciones podría facilitar la transición ecológica. Esto podría generar una preferencia hacia los cargos relacionados con el cuidado del medioambiente, dando como resultado el incremento en los modelos de negocio que contribuyen en la sostenibilidad del planeta.

Por lo tanto, las políticas implementadas con el objetivo de incentivar la transición hacia una economía libre de emisiones de carbono para 2050 deben ser correctamente programadas. El motivo es que la planificación a largo plazo es la única manera de lograr empleos verdes en mayor medida, lo que también podría representar una reducción de la desigualdad.

Además de su experiencia como asesor en los bufetes de abogados, Daniel Paloma Freire ha trabajado en la industria bancaria como subdirector y analista de riesgo para operaciones de crédito. De igual manera, su pasión por los números le llevó a ejercer otras profesiones como la de administrador de activos y pasivos, tanto para clientes particulares como para compañías de varios sectores.

La relevancia adquirida por Daniel Paloma Freire dentro del mundo empresarial como consecuencia de los excelentes resultados alcanzados a lo largo de su trayectoria, lo convierten en una alternativa confiable como asesor financiero internacional. A través de sus conocimientos en finanzas internacionales, impuestos y posibilidades de inversión, Daniel Paloma Freire ha logrado construir estructuras financieras que permiten a las empresas consolidar un modelo sostenible alrededor del mundo.



