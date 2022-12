El Miami New Media Festival 2022 continúa su gira internacional

El pasado fin de semana tocó suelo europeo, con proyecciones en Venecia y Ámsterdam; y en Sudamérica, fue recibido en la Ciudad de Cúcuta.

Luego de sus exitosas presentaciones en Miami (EE.UU), Roma (Italia) y Maracaibo (Venezuela), la plataforma de videoarte más grande del mundo, el Miami New Media Festival (MNMF), continuó su gira de eventos internacionales con un nutrido fin de semana de proyecciones en Europa y Sudamérica.

Este año celebrando su XVII edición, bajo el tema curatorial “Civility vs Violence: Education, Art and Community as a Way to Embrace Nonviolence” (Civismo versus violencia: educación, arte y comunidad para abrazar la no-violencia).

Bienal de Arte de Venecia, Palazzo Michiel El Miami New Media Festival presenció el último fin de semana de La Bienal de Arte de Venecia, con una exhibición especial el sábado 26 de noviembre en el Palazzo Michiel (de 11:00 am a 1:00 pm, y de 4:00 pm a 7:00 pm), en el contexto del evento “Personal Structures” que organizó la prestigiosa Fundación Cultural Europea.

En el evento participó la coordinadora del festival en Italia, la periodista Marinellys Tremamunno, para presentar las obras de los artistas italianos: “Singularity” (2022) de Massimiliano Ionta (Italia); “Globus Viridis” (2022) de Victoria Thomen (Italia-República Dominicana); “Essere U” (2022) de Emanuele Marsigliotti (Italia); y “Border” (2021) de Manuel De Marco (Italia). Como artistas invitados participaron el colectivo “Food of War” (Comida de Guerra), Elaiza Irizarry y Andreina Fuentes Angarita.

“Se trata de una proyección de gran importancia en la historia del MNMF, pues no sólo nos permite poner un pie en La Bienal de Arte de Venecia, el evento de arte más importante del mundo, sino que además es el primer paso de una nueva alianza entre Arts Connections y la Fundación Cultural Europea, con miras a consolidar la presencia del festival a nivel internacional”, aseguró Marinellys Tremamunno, y recordó que el MNMF se proyecta en Italia desde el año 2017, gracias al apoyo de la Rome Art Week (RAW) y más recientemente del “Centro Studi Americani” de Roma.

Ámsterdam, sala puntWG Por su parte, la sala de exposiciones de la Fundación atelierWG, conocida como puntWG (ubicada en el antiguo hospital Wilhelmina Gasthuis de Ámsterdam West), ha sido el punto de encuentro para disfrutar del estreno de las 16 obras de videoarte que fueron seleccionadas a través de la convocatoria para artistas residentes en Holanda, denominada “HYBRID DIALOGUES”. La proyección se llevó a cabo el sábado 26 de noviembre, de 05:00 a 8:00 pm, con la participación de la agrupación musical “The Rain Dance Collective”; y el domingo 27 noviembre, de 4:00 a 7:00 pm.

“HYBRID DIALOGUES” presentó 16 artistas: Yana Khazanovich, Jessey De Nijs, Nynke Deinema, Livia Malossi Bottignole & Piero Ramella, Georgie Brinkman, Francisca Khamis Giacoman, Lin Chun Yao, Nolwenn Vuillier, Mario Sergio Alvarez Gonzalez, Noé Cottencin, Minsun Kim, Ryan Daniel Oduber, Yuxuan&Huaiqian, Ahmad Mallah, Studio Animaspace, Esther Polak & Ivar van Bekkum. Asimismo, participarán como artistas invitados Diana Blok y Raul Marroquin.

La información la dio a conocer el coordinador del Miami New Media Festival en Holanda, Hugo Palmar, quien explicó que es la primera vez que el MNMF hace una convocatoria en este país, donde fueron recibidas 40 propuestas, de las cuales 16 resultaron seleccionadas; gracias al trabajo del jurado integrado por Christina Della Giustina y Giovanni Giaretta, artistas activos de la comunidad atelierWG. Asimismo, señaló que este evento es el resultado de una nueva alianza entre las fundaciones Arts Connection y atelierWG, esta última con sede en Ámsterdam.

Cúcuta, tres eventos

Y Colombia también recibió el Miami New Media Festival el pasado fin de semana: el jueves 24 de noviembre se presentó en el Museo Norte de Santander y Ciudad de Cúcuta (Calle 14 #1 – 03 Barrio La Playa), a las 7:00 pm; el viernes 25 de noviembre en la Galería París 1871 (Calle 14 #2 – 09 Barrio La Playa), a las 7:00 pm; y el 26 de noviembre en la Plaza Los Fundadores de la Ciudad de Cúcuta (Av 0 con calle 10 Centro), a las 7:00 pm.

El curador, Jimmy Yánez, explicó que estas proyecciones incluirán 40 vídeos de la selección 2022, “34 forman parte de la selección principal y 6 de la convocatoria italiana”. Agradeció el apoyo de Museo Norte de Santander y Ciudad de Cúcuta, Daniel Grimaldos Producciones, la Galería París 1871, La Maldita Editorial, El Grito Producciones y Kanda Chisaisai.

Sobre el Miami New Media Festival El Miami New Media Festival es promovido por la fundación Arts Connection, con sede en la ciudad de Miami (Florida, Estados Unidos). Es una gran fiesta del arte contemporáneo que promueve talentos emergentes con numerosas actividades artísticas (indoor, outdoor y virtuales), que incluyen proyecciones, performance en vivo, workshop, muestras y conferencias.

Es una plataforma internacional creada y coordinada por venezolanos: nació de la mano de Andreina Fuentes Angarita y la coordinación general está a cargo de Milagros González; con el apoyo de Marinellys Tremamunno en Italia, Hugo Palmar en los Países Bajos y Jimmy Yánez en el Caribe Insular y Continental, como coordinadores regionales.