Estancias secretas en vestidores y speakeasys, lo último de Alberto Torres

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 15:11 h (CET)

Las tendencias en el mundo de la decoración, el interiorismo y la construcción cambian con el paso del tiempo, y muchas de ellas consisten en retomar modas que ya han existido en el pasado y que vuelven a estar de moda.

Un ejemplo de ello, son los speakeasys y las habitaciones del pánico, los cuales, tras prácticamente un siglo, vuelven a estar en tendencia actualmente. Hoy en día, hay estudios de interiorismo, tales como el de Alberto Torres, que incorporan estas construcciones dentro de sus servicios. Los expertos de esta firma ya han llevado a cabo una serie de trabajos de este tipo, tanto en Madrid como en el resto de España, con la máxima calidad, absoluta confidencialidad y legalidad.

El aumento de speakeasys y estancias secretas en España Durante los inicios del siglo XX, se vivió en Estados Unidos el período de la “Prohibición”. Durante estos años estuvo prohibido el consumo de alcohol en el territorio, generando que en ciudades como Nueva York se comenzarán a abrir bares clandestinos para que las personas pudieran consumir estas bebidas. Así nacieron los speakeasys, lugares exclusivos donde se podía acceder al alcohol en tiempos de prohibición. Después de la revocación de la ley, estos lugares siguieron existiendo, y hoy en día, vuelven a ser tendencia en interiorismo. Actualmente, el término hace referencia a sitios muy exclusivos y relativamente secretos, donde se pueden disfrutar no solo de bebidas, sino también de otras actividades de ocio nocturno.

El auge que están teniendo los speakeasys en España y en ciudades como Madrid es debido a varias razones. No obstante, la principal tiene que ver con la llegada al país de personas con un alto poder adquisitivo, que han hecho de esta necesidad algo más habitual. Estas personas solicitan cada vez la construcción de espacios como estos en locales comerciales, viviendas y especialmente, en sus segundas residencias.

En qué consisten el interiorismo, los proyectos de speakeasys y estancias secretas El interiorista Alberto Torres, con más de 26 años de experiencia en el sector como director creativo en Portobello Street. Durante los últimos años, cada vez más clientes solicitan este tipo de trabajos, no solo en Madrid, sino también en otras zonas españolas como Barcelona, Marbella, San Sebastián, Ibiza, Mallorca, entre otras. A lo largo de su trayectoria, siempre han destacado por trabajar con la máxima calidad y profesionalidad.

Ahora mismo, su último trabajo es un proyecto que consiste en la construcción de un speakeasy en la sastrería madrileña Pugil Store, ubicada en pleno barrio de Salamanca. El speakeasy de la sastrería será un lugar único y mágico, decorado y ambientado en la década de los años 20, y cuenta con un mecanismo de ingreso oculto creado por el famoso ilusionista Mirko Callaci.



