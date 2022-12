Lola Cámara presenta ‘Sintiendo mi alma’, obra publicada por Letrame Grupo Editorial Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 13:58 h (CET)

Invitando al lector a sumergirse en una obra de profundidad reflexiva respecto a tópicos de la vida cotidiana, Lola Cámara presenta ‘Sintiendo mi alma’, su primera publicación, catalogada como poemario.

Publicar un libro no es algo fácil y Lola lo ha conseguido, de la mano de Letrame Editorial. La autora explica que la obra viene de sus experiencias de vida, de sus reflexiones y de sus meditaciones, de sus encuentros con el ser que habita en su alma. Así, editar un libro se ha presentado como una oportunidad para visibilizar todo ese mundo interior que Lola lleva dentro.

La amplia trayectoria de Letrame Editorial Teniendo en cuenta los recursos literarios y el formato de la poesía, que habilita al autor a expresar sentimientos y emociones en un lenguaje diferente al de la vida cotidiana, Lola Cámara sostiene que todas las poesías llevan un mensaje de luz y que pueden leerse aleatoriamente, al azar y quedarse con el mensaje.

En este sentido, las poesías pueden dar la respuesta que el lector necesita en ese momento y ayudar a tomar conciencia del ser real que todos tienen.

En ‘Sintiendo mi alma’, publicada por Letrame Editorial, no hay personajes, ya que se habla de vivencias, pero estas sí se pueden trasladar a cualquier ser humano, puesto que todos pasan por experiencias muy parecidas en la vida.

El proceso de cómo publicar un libro se convierte en una experiencia emotiva, donde la autora conecta con el lector a través de las emociones.

Como empresa dedicada a la autoedición de libros nacionales e internacionales, Letrame Editorial lleva 12 años ayudando a autores a posicionarse en el mundo literario. Su trayectoria en la autoedición y el acompañamiento a los escritores para publicar un libro, ha dado paso a obras exitosas para autores y lectores exigentes.

¿De qué trata ‘Sintiendo mi alma’? Tal como expresa su autora, ‘Sintiendo mi alma’ está basado en poemas que Lola Cámara ha ido escribiendo a lo largo del tiempo. Todos ellos son parte de vivencias y experiencias que ha atravesado y en la inspiración que viene de su alma, ya que sostiene que allí “habita lo más puro que hay en mí. Esa parte de mí es la que me ha impulsado a escribir y a sacarlo a la luz”.

Cada uno de los poemas remiten a tópicos emotivos, que hablan de sanación, amor, luz, fe y paz. También, se hace lugar a la reflexión, hablando sobre cómo el ego puede generar experiencias de dolor.

A lo largo de la obra, el lector de estos poemas se puede sentir identificado y encontrar un mensaje de esperanza y de luz, que lo impulse hacia un camino de crecimiento a partir de la conexión con las emociones que ‘Sintiendo mi alma’ transmite.



