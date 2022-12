Cuáles son los diferentes grados de autismo que hay, por Tu Psicóloga Sanitaria Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 14:57 h (CET)

Es importante realizar estudios para entender el origen del problema cuando un niño no presenta un desarrollo adecuado, como ocurre en el caso del trastorno del espectro autista (TEA). Este tiene diversos niveles, que requieren diferentes maneras de aproximación, por eso se debe conocer cuántos grados de autismo hay, con profesionales como los de Tu Psicóloga Sanitaria.

Lo que hay que saber sobre el TEA El TEA es un trastorno neurológico que se relaciona con el desarrollo social del ser humano y la conducta asociada a este. Una de sus características principales es que los síntomas comienzan a mostrarse desde edad temprana y el grado del autismo depende de las alteraciones que se observan.

Estos casos se estudian desde un punto de vista neurobiológico, ya que al niño o niña le cuesta comprender y asimilar los sentimientos tanto propios como los del prójimo. De igual manera, le es difícil entender las señales o costumbres sociales.

Al definirse como un espectro, el autismo tiene diferentes matices que se clasifican en grados, los cuales se basan en las necesidades y funciones que puede asumir el paciente. El primer nivel se conoce como “necesita ayuda”, su aspecto principal se asocia con la dificultad de comunicarse, a estos niños les cuesta expresarse y comprender un lenguaje complejo, por lo cual requieren claves para entenderlo.

A esto se le agrega una mirada aislada y en algunos casos desarrolla una inteligencia superior al resto. Si bien tiene aspectos diversos, este nivel no le impide llevar una vida de forma independiente.

Tu Psicóloga Sanitaria explica los grados de autismo El segundo nivel se llama “necesita ayuda notable”, a diferencia del anterior, estos niños presentan problemas más graves para comunicarse, afecciones en el lenguaje, tienen conductas repetitivas e incluso les cuesta realizar movimientos coordinados. Con relación a su desarrollo cognitivo, tienen un atraso del pensamiento abstracto y lectoescritura, también les cuesta seguir una rutina y ejecutar planificaciones. Aunque este presenta más dificultades que el caso anterior, es importante diagnosticarlo a tiempo para comenzar el tratamiento.

Por último, el grado 3, “necesita ayuda muy notable”, es el autismo más avanzado porque tiene actitudes comunicativas débiles, lo cual quiere decir que solo ejecuta frases cortas y no tiene lenguaje expresivo. En estos casos, la interacción social es muy limitada y de forma natural generan movimientos repetitivos, lo cual se traduce en una ansiedad constante que se debe tratar junto a un profesional.

En cada uno de los grados del espectro autista, los niños pueden desarrollar su máximo potencial siempre que sea diagnosticado a tiempo y trabaje sus terapias con un terapeuta capacitado. Tu Psicóloga Sanitaria es un centro especializado en este tipo de casos y en su web se puede conocer más información sobre el TEA.



