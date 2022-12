Eactivos.com publica seis subastas de locales y terrenos en el municipio jienense de Linares Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 14:12 h (CET)

Los establecimientos están bastante próximos al núcleo urbano y será posible registrar ofertas por estos activos hasta el próximo 21 de diciembre

La calle Cáceres del municipio de Linares es la principal protagonista de las subastas que acaba de publicar la plataforma de liquidación concursal y judicial, eactivos.com. El motivo es la principal oportunidad de inversión que surge tras la publicación del lote de siete parcelas urbanas y que se ha valorado en 2.250.091 euros. Su superficie gráfica, según se indica en la documentación disponible de la dirección General del Catastro, varía dependiendo de los locales que la conforman por lo que se pueden encontrar tamaños que van desde los 3.002 m² hasta los 22.188 m². En cuanto a la venta, sí que se contempla que la persona adjudicataria deberá tener en cuenta que estas parcelas están destinadas a la promoción de viviendas protegidas. Es posible registrar ofertas por este lote hasta el próximo 21 de diciembre.

Sin embargo, no es el único activo por el que se puede pujar en Linares. Al lote de parcelas se suma otro terreno urbano sin edificar, cuya forma es trapezoidal y con un valor que supera el millón de euros. Asimismo, tiene un tamaño de más de 11.000 m² y está situado en la zona oeste de la localidad entre la barriada de San José y la carretera de Baños de la Encina. Los locales que también se subastan se ubican entre la calle de los Bomberos y la calle Guillén, bastante próximos al centro del municipio. El más amplio de todos ellos está identificado con el número 2 y cuenta con más de 596 m². También hay otras opciones de 80,55 m², de 196,59 y de 375,86 m². Todas las operaciones anteriormente mencionadas se realizan libres de cargas y gravámenes.

¿Cómo pujar por este activo? En primer lugar, cualquier persona puede participar en una subasta activa de Eactivos.com. Al acceder a la web, se debe llevar a cabo el registro en la base de datos a través del botón ubicado en la esquina superior derecha e introducir los datos personales que se necesitan: nombre, apellidos, género, etc.

Es importante contar con un número de teléfono válido, ya que se recibirá automáticamente un SMS de confirmación de su perfil y se deberá introducir para validarlo. Una vez hecho esto, las personas podrán participar en cualquier subasta introduciendo una cantidad mayor a la última oferta presentada en el apartado de ‘Mayor oferta’ de la web. Asimismo, en el caso de querer participar en nombre de otra persona o para una empresa, se debe crear otro perfil de representado con los datos que correspondan. En el caso de estas seis subastas, no es necesario realizar un depósito en ninguna de ellas.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.