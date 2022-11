Daniel Paloma Freire, el estratega financiero internacional

Daniel Paloma Freire es ahora mismo uno de los estrategas financieros más reconocidos a nivel internacional. Como especialista no solo ha trabajado para una gran cantidad de empresas importantes en Europa, sino también para muchas otras en diferentes partes del mundo. Su misión y función principal siempre ha sido, básicamente, ayudar a las compañías a ser sostenibles y consistentes en cuanto a finanzas se refiere a lo largo del tiempo. Y es que las finanzas siempre han sido importantes por el hecho de ser la herramienta por medio de la cual las personas y las empresas pueden gestionar de manera eficiente e inteligente su capital y su dinero. Pese a que el dinero es un bien sumamente importante y valioso desde el principio de su implementación, la mayoría de las personas a lo largo de la historia siempre han tenido problemas para poder administrarlo de la manera adecuada. Hasta el día de hoy, solo los que han aprendido a hacerlo son quienes han logrado sacarle el mayor provecho. En los tiempos modernos, la asesoría financiera se ha vuelto una de las herramientas más convenientes y efectivas para poder tener finanzas saludables. Desde grandes empresas hasta particulares que quieren cuidar y hacer crecer su capital, solicitan la ayuda de asesores financieros como Daniel Paloma Freire para poder lograrlo.

Daniel Paloma Freire y su pasión por los números A día de hoy, Daniel Paloma Freire ha logrado labrarse una sólida carrera como estratega financiero internacional, perito fiscal y economista certificado gracias a años de dedicación, formación, preparación y esfuerzo. Sin embargo, mucho de ello surge a partir de una sencilla pasión que desde temprana edad ya impulsaba el deseo por convertirse en un experto de las finanzas: la pasión por los números. Tal como él mismo ha afirmado en ciertas ocasiones, los números siempre han sido su pasión y al mismo tiempo una constante no solamente en su carrera, sino también en su vida. Precisamente fue esta afición por los números lo que lo impulsó a dedicarse a su estudio y centrarse en ellos en todas sus diferentes formas. Así fue como tras años de estudio, comenzó a labrar su carrera y adquirir la experiencia necesaria. Esto lo llevaría a desempeñarse como especialista en diversos sectores, en los cuales pondría en práctica todo lo aprendido y aprendería mucho más, algo que más adelante lo convertiría en el experto reconocido que es ahora mismo.

Daniel Paloma Freire y su experiencia como profesional Tras un dedicado y apasionado estudio de los números, Daniel Paloma Freire comenzó su carrera como profesional desempeñándose como especialista financiero en diferentes sectores. Por ejemplo, trabajó en la industria bancaria ejerciendo como subdirector y analista de riesgos en operaciones de crédito. Pero además de eso, también se desempeñó como administrador de activos y pasivos tanto de un amplio número de empresas y grandes compañías, como también para particulares. Así mismo trabajó para diversos bufetes de abogados, donde ofreció sus servicios como asesor fiscal, contable y mercantil, proporcionando asesoría y apoyo a pequeñas y medianas empresas. Tras toda esta larga experiencia, Freire decide fundar su propia empresa, donde ofrece sus servicios como asesor financiero internacional experto, economista colegiado, estratega de negocios y perito judicial. Su trabajo consiste, entre otras cosas, en la evaluación y diseños de planes y estructuras financieras para todo tipo de empresas tanto de Europa como de Sudamérica. No solo es capaz de ayudar a estas compañías en la preparación de los impuestos y el diseño de planes estratégicos, sino también en todo lo que tiene que ver con inversiones, planificación financiera internacional y en la consolidación de empresas sostenibles en sus estructuras financieras.

Daniel Paloma Freire: ¿qué son las finanzas y por qué actualmente es tan importante la asesoría experta? En definición, las finanzas son una rama de las ciencias económicas que se encarga fundamentalmente del estudio del dinero, ya sea entre el Estado, las empresas o los particulares. Pero, por otro lado, las finanzas también se encargan del estudio de la manera en la que se obtiene y se administra el dinero para el logro de objetivos, considerando al mismo tiempo los riesgos que esto implica. Es importante destacar que el estudio de las finanzas ha servido para crear herramientas que consisten en conceptos básicos y modelos cuantitativos que incluso son aplicables a la toma de decisiones en todos sus niveles. Ya sea que se quiera alquilar un coche o dar inicio a una compañía o un negocio, hasta las decisiones que toma el director financiero de una multinacional o los directivos del Banco Mundial, el conocimiento financiero es crucial para garantizar que se tomen las decisiones correctas. En otras palabras, el estudio y comprensión de las finanzas es fundamental en todos los sectores y aspectos de la vida cotidiana que involucren el uso y administración de capital o dinero.

Es justo por eso que desde particulares hasta grandes y consolidadas compañías, recurren a expertos economistas como Daniel Paloma Freire. Y es que contar con un profesional especializado como él es capaz de garantizar importantes beneficios que vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, un asesor financiero asegurará que los recursos se administren de la manera más conveniente y productiva, además de facilitar los negocios de una compañía, ayudar a aprovechar mejores oportunidades de negocios, a tomar decisiones financieras sólidas y bien fundamentadas. Todo esto hace a una empresa más rentable, consistente, productiva y con mayores probabilidades de mantenerse firme y consolidada en el mercado en el que se desenvuelva.

Daniel Paloma Freire opina sobre las tendencias financieras modernas Desde la aparición del mundo digital, las finanzas han ido cambiando progresivamente. Y es que, en efecto, la forma en la que las personas y las empresas pagan y consumen paulatinamente se ha vuelto cada vez más digital. En consecuencia, la relación que ahora mismo las personas tienen con las finanzas, así como las formas de pago que van apareciendo, ha cambiado considerablemente en comparación a hace tan solo una década. Por ejemplo, hoy en día ya es posible utilizar el móvil como una tarjeta de crédito o acceder a movimientos bancarios únicamente con la huella digital. La digitalización financiera es ahora mismo la tendencia en cuanto al manejo y administración del dinero se trata.

Entre estas nuevas tendencias financieras se encuentra, por ejemplo, la banca digital. De hecho, la banca digital está ahora mismo en auge, ofreciendo a sus clientes una experiencia más rápida y más eficiente, convirtiéndose en una potente herramienta de transformación de las finanzas. Así mismo se pueden mencionar también los pagos habilitados por voz, las finanzas basadas en criptomonedas y blockchain, el aumento del crowdfunding, entre otras. Aun así, a pesar de que se trata de nuevas tendencias y de una evolución notable en el mundo de las finanzas, la asesoría financiera experta sigue siendo igualmente importante y una forma de garantizar que todas estas nuevas tendencias puedan aprovecharse al máximo. Y es que, en efecto, la evolución de las finanzas trae consigo un sinfín de nuevas posibilidades y ventajas, que hacen de la adquisición, inversión y gestión del dinero algo más sencillo y eficiente. Sin embargo, el conocimiento financiero sigue siendo crucial para que una persona o empresa pueda aprovechar todo esto en pro de su futuro a nivel personal y/o empresarial.

Daniel Paloma Freire habla sobre las ventajas que ofrece un asesor financiero internacional en el mundo corporativo Para poder determinar cuáles son las ventajas, es necesario en primer lugar, tener claro cuál es exactamente el papel que desarrolla un asesor financiero. Concretamente, de lo que se encarga un asesor financiero es de la administración de las finanzas de una compañía. El principal objetivo de este profesional es, a través de sus conocimientos, técnicas y estrategias, lograr la maximización del valor de la compañía. Para ello, es necesario estudiar cuidadosamente las decisiones empresariales a nivel financiero, tanto a corto como a largo plazo. Todo esto bajo una estrategia bien establecida y estudiada que permita mejorar la gestión de factores como el dinero, las existencias y los dividendos. En otras palabras, la principal ventaja que ofrece contar con un experto colegiado como Daniel Paloma Freire es el poder asegurar que la administración financiera de una empresa se realice de forma óptima, al punto de mejorar y potenciar la manera en la que la compañía gestiona sus bienes económicos. A partir de allí, se puede establecer una mejor gestión de activos y pasivos, además de una mejor planificación y toma de decisiones que aseguren la buena administración del capital en el futuro.

Tanto es el poder y la importancia de la buena administración financiera y de un asesor en la materia, que ambos elementos en combinación son capaces de revivir un negocio, de hacerlo crecer o incluso de adquirirlo. Es por eso que la correcta gestión de las finanzas en el mundo corporativo ha sido desde siempre un factor central para el logro de sus objetivos.

Daniel Paloma Freire, un profesional más allá de las inversiones Tras una larga carrera como profesional de las finanzas, el papel que Daniel Paloma Freire cumple con sus clientes va más allá de solo ayudarles en sus inversiones. De hecho, son varias las características de su trabajo que vale la pena mencionar. En primer lugar, se trata de un especialista cualificado y colegiado, con una formación superior en cuanto a las ciencias económicas. Como consultor financiero, es capaz de identificar con precisión cuáles son las necesidades de sus clientes, evaluando las inversiones presentes y las futuras, comprando y vendiendo productos financieros, desarrollando estrategias de inversión que sean efectivas y mucho más. Pero además de eso, es un profesional que se encarga de que sus clientes sientan la confianza de que su dinero se encuentra seguro, actuando con honestidad y diligencia. Y por último, hay que destacar que Daniel Paloma Freire se mantiene siempre actualizado y al tanto de las últimas tendencias, analizando los nuevos modelos de finanzas que van surgiendo, identificando su potencial y la manera en la que sus clientes pueden beneficiarse de ellas.

Daniel Paloma Freire explica cuándo es el mejor momento para contratar un asesor financiero independiente A priori, cuando se habla de planificación financiera no hay escrita una fórmula universal que indique exactamente cuándo es necesaria la contratación de un asesor, dado que no todas las empresas tienen las mismas necesidades. Aun así, hay algunas situaciones en específico que sin la ayuda de un profesional en el área de las finanzas serían muy difíciles de afrontar. En este sentido, Daniel Paloma Freire opina que un buen momento para contratar a un asesor financiero es, por ejemplo, a la hora de querer establecer metas financieras. Es decir, a establecer con claridad los objetivos financieros, los plazos, el riesgo, etc. Todo esto con el fin de trazar una ruta clara hacia el logro de estas metas. Otro buen momento para contratar a un asesor financiero es cuando se necesita una perspectiva y una orientación clara y profesional para encarar la volatilidad del mercado moderno. Y es que más allá de que se tengan algunos datos sobre este, muchas veces solo un experto cualificado es capaz de interpretarlos y predecir con precisión cómo reaccionará el mercado a corto y a largo plazo.

Daniel Paloma Freire, su opinión sobre el blockchain y la economía del futuro La transformación digital comenzada hace tan solo unos pocos años, ha logrado tener un impacto importante en el mundo de las finanzas. El gran impacto económico que ha tenido la tecnología en el aspecto económico ha logrado beneficiar a las empresas en muchos aspectos, lo que se puede ver claramente en la implementación cada vez mayor del comercio electrónico en el mundo corporativo, así como de otras importantes soluciones digitales. Todo esto ha hecho que las organizaciones modernas puedan mejorar, optimizar aún más sus finanzas y por supuesto lograr una mayor rentabilidad. En este contexto es que han aparecido conceptos como el blockchain o los criptoactivos.

El blockchain es una solución provista por la tecnología, con la cual se busca fundamentalmente ofrecer una plataforma operativa que ofrezca ayuda a la economía del siglo XXI, a hacer frente a los nuevos desafíos y nuevas necesidades que surgen con la modernidad. Pero para entender por qué el blockchain es tan relevante en la economía moderna y en la del futuro, hay que comprender cuál la ventaja que este ofrece. En este sentido, una de sus ventajas es que es una tecnología que elimina los intermediarios y permite transacciones directas. Pero no solo eso, sino que su mayor ventaja radica en la seguridad de esta tecnología, ya que se trata de bloques enlazados y cifrados que garantizan la seguridad y la privacidad de cada una de estas transacciones. Esto, entre otras cosas, permitirá a los usuarios ser los únicos dueños de sus datos y privacidad al momento de hacer desde compras habituales en línea, hasta grandes transacciones financieras a través de la web. En pocas palabras, la seguridad y la privacidad que ofrece el blockchain es lo que lo convierte en un elemento fundamental en lo que será la economía del futuro. Por lo cual las empresas modernas deben considerar desde ya su importancia y la necesidad de comenzar a planificar sus finanzas tomando esta nueva tecnología en cuenta.

Daniel Paloma Freire y la necesidad de considerar el crowdfunding en el presente y futuro empresarial Un sector que ha venido tomando mucha fuerza durante la última década en cuanto al financiamiento e inversión en empresas. Se trata del crowdfunding, un tipo de financiación que se realiza a través de una plataforma especializada en la web. La razón por la que este nuevo concepto cobra cada vez más fuerza, tiene que ver con el hecho de que permite que se pueda financiar un proyecto con un riesgo financiero mínimo, ya que el financiamiento proviene de no de una sola entidad o un reducido grupo, sino de una gran cantidad de personas. En este sentido, el riesgo se reparte entre toda esta gran cantidad de inversores del proyecto. Esta también es una característica que ha convertido al crowdfunding en una alternativa ideal para los emprendedores, ya que de esta manera aprovechan a una multitud de personas dispuestas a hacer inversiones relativamente pequeñas, que al final funciona para reunir los recursos necesarios para poder dar inicio a sus proyectos. Pero lo mejor, es que en este tipo de financiamiento no es necesaria la intermediación financiera de los bancos, sino que como se mencionó anteriormente, tanto las inversiones como la recaudación de las mismas se hacen a través de la web.

Otra de las ventajas importantes que ofrece el crowdfunding en la economía moderna y la del futuro, especialmente para las empresas, es que por sus características ayuda a construir mejores relaciones entre inversionistas y nuevos emprendedores. De hecho, a día de hoy el crowdfunding ha experimentado un auge como nunca antes a nivel mundial, convirtiendo el financiamiento en algo más sencillo y accesible. Todo ello movido fundamentalmente por la actuación de tres fuerzas principales, que son la demanda y la oferta en un escenario de crisis, el avance tecnológico y el auge de la era digital.

Daniel Paloma Freire comenta acerca del impacto del covid sobre el futuro financiero Después del año 2020 se puede decir que prácticamente todo ha comenzado a girar en torno al covid y sus consecuencias. Con su llegada, la sociedad moderna tuvo que enfrentarse a una situación excepcional que tuvo impacto en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluyendo, por supuesto, a las finanzas. Sin embargo, si bien en su momento el covid fue capaz de deprimir profundamente la economía mundial, con la progresiva vuelta a la normalidad se prevé el crecimiento de la economía de mercados emergentes, que prometen a mediano plazo extender su impacto al resto del mundo.

Daniel Paloma Freire y sus opiniones sobre la guerra ruso-ucraniana y su impacto en la economía europea y mundial Pese a que el mundo está todavía recuperándose de los efectos económicos producidos por el covid, tras la pandemia una nueva situación extraordinaria amenaza la estabilidad económica europea y mundial. Se trata de la guerra entre Rusia y Ucrania, que en gran medida tomó al mundo desprevenido. A nivel económico, el impacto más inmediato del conflicto ha sido el incremento constante de los precios de los productos básicos, entre los cuales no solo se incluyen los alimentos, sino también la energía. De hecho, en Europa los precios relacionados con el gas o productos derivados de combustibles fósiles se han disparado. En este contexto, las empresas deben elaborar planes financieros estratégicos donde se considere el impacto de la guerra en la economía a corto y mediano plazo. De hecho, esta es una buena razón por la que contar con la ayuda de asesores financieros expertos, ya que dado que la guerra continúa, el futuro económico próximo puede ser muy inestable.

Daniel Paloma Freire: consideraciones finales Tras todo lo expuesto, quedan claro ciertos puntos que vale la pena destacar y sintetizar como conclusión. Lo primero es que ahora mismo la economía y las finanzas han experimentado un cambio y una evolución importante, generado fundamentalmente por el auge de la tecnología y digitalización, las situaciones extraordinarias sobrevenidas durante los últimos 5 años y la aparición de nuevas herramientas económicas y financieras. Es por eso que hoy más que nunca es importante que desde los autónomos y pequeños empresarios, hasta las grandes compañías transnacionales, sean capaces de leer correctamente los tiempos modernos a nivel económico y establecer planes estratégicos que permitan alcanzar los objetivos corporativos pese a todas los retos que representa la economía moderna. En un contexto como este, la figura de un asesor financiero especialista, un experto en economía, puede ser el aliado ideal que en última instancia trace el rumbo que signifique la supervivencia de una empresa en el mercado, así como la óptima administración de los recursos y especialmente del dinero. Además, en tiempos como los que corren, el conocimiento financiero y económico será más que nunca crucial y fundamental para tomar las decisiones correctas que aseguren el rumbo de una compañía hacia un crecimiento y desarrollo sostenible y consistente.