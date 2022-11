Todo lo que hay que saber antes de comprar una farmacia, con Urbagesa Farmacias Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 13:44 h (CET)

Muchos profesionales están actualmente buscando farmacias en venta. La demanda de medicamento es muy estable en la población, por lo que invertir en este tipo de negocio es algo muy rentable.

No obstante, antes de tomar una decisión final de compra es muy importante analizar varios aspectos y contar con orientación especializada. Una de las empresas que se ha convertido en referencia por ofrecer asesoría global en dicha área es Urbagesa Farmacias, la cual tiene una trayectoria de 15 años. La misma cuenta con delegaciones en Madrid, Galicia y Castilla y León.

Quienes están en la búsqueda de farmacias en venta pueden seguir estos consejos Las personas que se encuentran buscando farmacias en venta deben seguir una serie de recomendaciones que pueden resultar de mucha ayuda. Lo más importante es saber con cuánto dinero se cuenta para la inversión. Una vez calculado, es preciso buscar ayuda para dar con un local que esté bien ubicado geográficamente. Además, es imprescindible asesorarse para pagar un precio justo, ya que muchas veces quieren vender a costes por encima del mercado.

Por otra parte, es necesario revisar la facturación y los documentos fiscales y contables. Estos son claves para saber cuál es la situación financiera de la farmacia. También es primordial solicitar una nota simple en el Registro de la Propiedad para constatar que el lugar no tiene ninguna carga administrativa o judicial. Asimismo, hay que ojear los contratos de los trabajadores. En el caso de que el local esté alquilado, hay que revisar exhaustivamente el contrato de arrendamiento.

Finalmente, antes de adquirir una farmacia hay que estar seguro de que todos los papeles estén al día. Entre los documentos más relevantes que se deben examinar destacan las facturaciones con el porcentaje de ventas, los modelos 347, las declaraciones IRPF, las escrituras de compra-venta y los contratos con los proveedores.

Urbagesa Farmacias y su asesoría Por todas las razones mencionadas, a la hora de comprar una farmacia es fundamental contar con asesoría profesional como la que pone a disposición Urbagesa Farmacias. Esta compañía cuenta con un equipo cualificado que además de asesorar, se ocupa de la tramitación y gestiones de venta de oficinas de farmacia, análisis de viabilidad, gestión de traslados y asesoramiento para la obtención de financiación.

Los interesados en comprar una farmacia pueden acceder a la plataforma de Urbagesa Farmacias y hacer clic en el apartado «Farmacia en Venta”. Allí pueden visualizar un listado de alternativas con sus respectivos precios, ubicaciones, tamaños y todos los detalles. En la web también están las direcciones de sus oficinas y todos sus canales de contacto.

Los que no consigan una farmacia que se amolde a sus necesidades en el catálogo de la empresa, no deben preocuparse, ya que los asesores buscan la mejor opción para cada cliente, siempre velando porque todos los procesos se ejecuten de forma segura y legal.



