Ante la crisis de materiales vírgenes, aprovechar los recursos disponibles a nivel nacional fortalece a la industria y a la sociedad en general, según RECIRCULAR

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 13:39 h (CET)

En un contexto caracterizado por el fin de la pandemia, la guerra en Ucrania y la inflación, se ha producido una crisis de materiales vírgenes.

Esta situación afecta, sobre todo, a las empresas que dependen de productos importados. Por este motivo, hoy en día se están buscando nuevas formas de abastecimiento y reutilización de recursos.

Una opción posible es aprovechar recursos disponibles que, en España, frecuentemente son considerados como residuos. En este sentido, la plataforma RECIRCULAR ayuda a que múltiples empresas identifiquen oportunidades de dar una segunda vida a sus residuos subproductos, excedentes, material en stock o equipos usados, entre otros. Esta idea se basa en uno de los pilares de la economía circular, según el cual lo que es considerado como un residuo por una compañía puede ser aprovechado por otra.

El valor que aporta RECIRCULAR para utilizar excedentes como materia prima El proyecto RECIRCULAR busca dar valor a los residuos que producen las empresas. Estas acciones no solo tienen por fin que los desechos tengan una segunda vida productiva, sino también que contribuye a la reducción de costes. En este sentido, el ahorro se produce tanto a la hora de gestionar los residuos como de comprar materias primas secundarias.

A su vez, RECIRCULAR genera un triple impacto. A nivel social, las personas se benefician del cuidado del medioambiente, de las mejores condiciones del entorno y además, la reutilización de la basura supone la creación de nuevos puestos de trabajo sostenibles. Además, este proyecto provoca un impacto medioambiental, puesto que la basura no termina en un vertedero, con el consecuente impacto que ello genera. En este mismo sentido, la identificación de materias primas secundarias permite sustituir materiales vírgenes que no tienen que ser extraídos ni procesados.

En tercer lugar, las empresas que emplean esta plataforma se benefician de un impacto económico, ya que generan ahorros al dar una segunda vida a sus residuos. De esta manera, también disminuye el gasto en gestión de desperdicios y compra de nuevos materiales.

RECIRCULAR dispone de una metodología propia para medir el impacto social y ambiental de una compañía Específicamente, este método diseñado por la plataforma RECIRCULAR mide el impacto que se produce al evitar que los residuos reutilizados acaben en un vertedero o sean incinerados. También se considera el peso de sustituir materias primas vírgenes por recursos valorizados. Además, se pondera el impacto del transporte y de los procesos intermedios necesarios para reutilizar o reciclar los distintos recursos.

Esta metodología está digitalizada en la página web de esta iniciativa y el cálculo se efectúa automáticamente cada vez que se realizan transacciones en la plataforma. Los usuarios que lo requieran pueden descargar un PDF que sirve para elaborar informes de RSC, adjuntar a objetivos medioambientales o incluir en reportes no financieros.

La plataforma RECIRCULAR permite a las empresas aprovechar recursos disponibles y optimizar sus procesos. De esta manera, es posible reducir distintos costes, sortear los efectos de la crisis actual y reducir el impacto medioambiental de un negocio.



