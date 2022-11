Efectos del Omega 3 DHA sobre la restauración de la pared intestinal y la función celular Emprendedores de Hoy

Los ácidos grasos Omega 3, en particular, el DHA, son micronutrientes esenciales que aportan una gran cantidad de beneficios para el organismo. Estos ácidos grasos permiten mantener equilibrada la permeabilidad intestinal y ayudan a la regeneración de las membranas celulares.

Sin embargo, el cuerpo casi no puede producirlos por sí mismo, por lo que se deben ingerir de alimentos ricos en ellos, como pescados grasos. En algunos casos, no obstante, es difícil acceder a una dieta amplia en Omega 3, en cuyo caso, se puede optar por suplementos nutricionales, como los que ofrece Dr. Solution.

Regenerar las células y fortalecer el intestino El consumo adecuado de los ácidos grasos Omega 3 y, particularmente, el DHA, ofrece importantes beneficios al funcionamiento del intestino. En primer lugar, estos nutrientes aportan una acción reparadora en la mucosa intestinal, que ayuda a mantener equilibrada la microbiota. En ese mismo sector, estos componentes también ayudan a la regeneración de la pared del intestino, una acción que resulta de gran apoyo para mantener equilibrada la permeabilidad intestinal, es decir, la capacidad de este órgano para separar los nutrientes de los demás componentes en los alimentos.

Además de estos beneficios, el Omega 3 ofrece un importante apoyo en la regeneración celular. Todas las células en el cuerpo tienen una membrana que las recubre, compuesta por lípidos en la mayoría de casos. Estas membranas necesitan regenerarse constantemente para llevar a cabo varias funciones fisiológicas de la célula, para lo cual requieren sustancias químicas compatibles con su composición, como los ácidos grasos Omega 3, los cuales aportan una notable capacidad de remodelación a la membrana celular y, en consecuencia, favorecen la regeneración de las células en general.

Los mejores suplementos para disfrutar los beneficios del Omega 3 En la actualidad, muchas personas padecen de hábitos sedentarios y una dieta rica en azúcares, lo cual deriva fácilmente en varios casos de sobrepeso. Esta condición suele demandar un cambio en el estilo de vida, que incluye hábitos más saludables como ejercicio regular, planes de pérdida de peso y dietas más saludables, en las que el Omega 3 puede ser un componente de gran ayuda. Sin embargo, los alimentos más ricos en este nutriente no siempre están alcance de estas personas y ante su necesidad de una dieta más saludable, los suplementos de Omega 3 pueden ser una excelente alternativa.

Dr. Solution es uno de los mejores suplementos del mercado, debido a la proporción de EPA /DHA y a la forma de aceite que se encuentra en sus cápsulas para aquellas personas que, por diversos motivos, necesitan un suplemento alimenticio de Omega 3 para su dieta. Este laboratorio cuenta con una línea completa de este y otros suplementos, elaborados con un enfoque respetuoso de la microbiótica en el organismo, para cuidar al máximo la salud y el funcionamiento intestinal. Además, todos estos productos cumplen estrictamente con las normas sanitarias, así como los más altos estándares de calidad, lo que garantiza todos estos beneficios para la salud de sus consumidores.



