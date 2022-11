Personalización del asiento de moto para mejorar la experiencia en la carretera, con JM-FUNDAS Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 12:52 h (CET)

El asiento de moto es uno de los elementos más importantes del vehículo, ya que sobre él descansa el peso del cuerpo del motociclista, permitiendo un viaje cómodo o no de acuerdo a sus características.

Por ello, cada usuario debe adaptar el asiento según sus gustos, necesidades y fisionomía para lograr un mayor confort y prevenir desde una fatiga hasta la prostatitis. Para ello, JM-FUNDAS es una empresa especializada en la fabricación y comercialización de fundas de asiento para moto, la cual ofrece a sus clientes la posibilidad de realizar una personalización para mejorar la experiencia al conducir.

La importancia de contar con un buen asiento de moto Una de las partes de la moto que más influencia tiene en la experiencia de conducción es el asiento. Si bien muchas veces se deja de lado su importancia, este elemento no es un mero accesorio donde sentarse, sino que los materiales con los que está fabricado, así como su forma y diseño, determinarán en gran medida la comodidad y las sensaciones del motociclista. De este modo, un asiento que no cuente con un tejido antideslizante podría provocar que ante una curva o una frenada repentina, el cuerpo del piloto se desplace sin control, aumentando el riesgo de accidentes.

Por ende, es imprescindible realizar un mantenimiento periódico del asiento de moto, ya que se encuentra permanentemente expuesto a los agentes externos y a la fricción, lo cual provoca que sus materiales pierdan sus propiedades y su funcionalidad. En este aspecto, es importante revisar tanto la funda de asiento como el espumado, así pues, elegir un espumado viscoelástico es la mejor opción, años atrás quedaron los asientos de gel que prometían mucho confort pero a muy corto plazo. Con el paso de los meses se endurecía, generaba grietas y baches y los días de sol al quedar expuesto el asiento quemaba.

JM-FUNDAS personaliza el asiento de moto JM-FUNDAS es una firma que ofrece a sus clientes la posibilidad de personalizar las fundas de asientos para motos de carretera, supermotard, enduro, motocross, pit bike y quad, de las marcas más importantes del mercado. Trabajan para todo España y se encargan de recoger el asiento en casa del cliente y devolverlo tras 7-10 días. Al respecto, es posible reemplazar el espumado por uno más confortable, implementando un soporte lumbar y la funda personalizada, la cual se encuentra disponible en 4 modelos diferentes.

Por lo tanto, quienes busquen mayor comodidad y seguridad, a la vez que darle un toque distinguido al asiento de su moto, pueden contactarse con JM-FUNDAS y recibir el asesoramiento de los expertos de la firma, quienes podrán recomendar los tejidos más adecuados de acuerdo al tipo de motocicleta.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Entreno con las máquinas de musculación de Johnson Fitness La selección de vinos Caldeu, elaboración de calidad y proximidad La experiencia de disfrutar de un viaje en globo aerostático con EoloFLY Reclamación del valor de referencia, con MAX GESTIÓN ¿Por qué escoger a Mudanzas BCN Internacional para realizar mudanzas internacionales?