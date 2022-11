Reclamación del valor de referencia, con MAX GESTIÓN Emprendedores de Hoy

Muchos ciudadanos hoy en día se dedican a hacer una reclamación del valor de referencia. El motivo es que, a pesar de que al inicio del 2022, la Dirección General de Catastro estableció una nueva valoración, hay personas que consideran que cada vivienda debe ser valorada según sus particularidades y no por la ubicación geográfica.

Algo que preocupa mucho a las personas sobre este tema es el que el valor catastral se utiliza de base positiva mínima para calcular el pago de varios impuestos, entre ellos el de Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones, el de Actos Jurídicos Documentados y el de Transmisiones Patrimoniales. En ese sentido, los profesionales de MAX GESTIÓN explican cómo se debe hacer el respectivo reclamo.

¿Cómo se hace la reclamación del valor de referencia?, de la mano de MAX GESTIÓN Hay un principal motivo que lleva a los ciudadanos a hacer la reclamación del valor de referencia y es que, si la valoración de la operación de compra-venta de determinada vivienda está por debajo del establecido por Catastro, significa que se está haciendo una tributación injusta y por encima de lo que realmente debería ser.

En el mismo orden de ideas, los profesionales de MAX GESTIÓN indican que la vía más factible es tributar según el valor de referencia oficial y después hacer la reclamación. Es decir, solicitar la rectificación de la valoración y de la autoliquidación presentada y pedir que sea devuelto el dinero de más que haya sido abonado.

Los asesores resaltan que otro de los métodos es tributar con el valor que figura en la escritura que obviamente debe ser menor al valor de referencia catastral. Remarcan que cuando el escenario es este, la Administración inicia un proceso de comprobación, no obstante, alertan que irse por esta vía puede ser peligroso, ya que puede acarrear sanciones por parte de la Administración.

Recomendaciones para hacer una reclamación del valor de referencia catastral Cuando se va a hacer una reclamación del valor de referencia catastral hay que tener las pruebas necesarias que puedan demostrar que dicho inmueble no cuesta lo que establece la Dirección General de Catastro.

Suele pasar que el valor establecido por Catastro está por debajo del real, lo que quiere decir que las personas que vendan un inmueble tendrán significativas pérdidas.

Independientemente de cuál sea el caso de cada individuo, cuando se considera que el valor de referencia no es el justo, ya sea porque está por debajo o por encima, lo mejor que se puede hacer es buscar asesoría profesional como la que ofrece MAX GESTIÓN, una empresa que cuenta con especialistas en el área, quienes orientan a los clientes sobre cuál es el camino que se debe tomar y cuál es la documentación que se debe recabar.



