Artículos de oficina en la Papelería Artigas

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 13:02 h (CET)

En cualquier empresa los artículos de oficina son clave para la realización de las actividades del día a día.

Incluso, algunas de estas herramientas son primordiales para que los trabajadores desempeñen sus funciones de forma óptima, como por ejemplo las secretarías, los archivadores, etc.

Son innumerables los productos de esta categoría que las compañías demandan. Por tal razón, deben procurar adquirirlos en un lugar en el que ofrezcan los precios más competitivos del mercado. En este sentido, hay que resaltar que en el país, uno de los sitios de referencia que cuenta con un amplio catálogo de calidad es Papelería Artigas, ubicada en la ciudad de Zaragoza.

Todos los artículos de oficina que se encuentran en Papelería Artigas Papelería Artigas se ha convertido en uno de los lugares a los que más acuden las empresas a la hora de comprar artículos de oficina. La razón es que su catálogo de productos es muy variado y se adapta a todo tipo de requerimientos.

Uno de los valores agregados de esta papelería es que los clientes no tienen que acudir a la sede principal de Zaragoza para adquirir las herramientas de trabajo, pues disponen de una plataforma para hacer las compras en línea y recibirlas en la puerta de la compañía o el negocio. Este es un factor que ayuda a ahorrar tiempo, el cual es muy valioso para cualquier organización en la que prevalezca la productividad.

Las categorías son varias: Archivo, clasificación y etiquetado; Presentación, Comunicación y Mobiliario; Papel y manipulados; Escritura y corrección; Entorno informático y máquinas; Adhesivos, embalaje y envío; Artículos generales de oficina y Servicios Generales. No obstante, para que las personas tengan una idea es preciso mencionar que entre las cosas disponibles destacan bandejas, organizadores, grapadoras, tenazas, clavadoras, papeleras, revisteros, taladros, portalápices, módulos, cubiletes, etc.

Lo mejor de todo es que los compradores pueden encontrar todo lo que están buscando de una forma fácil y rápida, ya que el catálogo además de estar dividido en categorías, contiene subcategorías. Adicionalmente, los productos están agrupados por colores y marcas como CEP, Durable, Exacompta, Novus y Petrus.

Otras cosas que hay que saber acerca de Papelería Artigas Son varias las modalidades de compra en Papelería Artigas. Por un lado, se pueden hacer pedidos en la plataforma y recoger los artículos en la tienda física. También se puede solicitar los productos con entrega a domicilio, los cuales llegan a su lugar de destino en un lapso de tiempo de 24 horas. Los gastos de envío son 5,45 euros. Los portes son gratis a partir de 100 euros.

En la tienda ofrecen seguridad con los pagos. Estos se pueden hacer a través de métodos como PayPal y Bizum.

Las empresas que deseen hacer consultas pueden acceder al portal, dónde dejan disponibles sus números para hacer llamadas y para chatear por WhatsApp.



