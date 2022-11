Crear y gestionar eventos propios con BOOM, la plataforma para organizadores de eventos Emprendedores de Hoy

La revolución digital es una realidad que se ha incorporado en diferentes áreas de negocio, facilitando el trabajo diario en muchos ámbitos y, por supuesto, el sector de los eventos también se digitaliza.

En la actualidad, existen herramientas digitales para organizadores de eventos que ayudan en la gestión y promoción de los mismos. Un ejemplo de ello, es BOOM, una plataforma online que facilita la publicación, promoción y venta de entradas, siendo útil para alcanzar una mayor difusión y llevar un mejor control.

Organizar y publicitar eventos propios con esta herramienta BOOM es una plataforma online que, por medio de una interfaz sencilla, permite a los usuarios crear y gestionar sus eventos de forma autónoma y rápida. Estos tienen la posibilidad de, en solo unos minutos, establecer los datos relativos al evento (fecha, hora, tipos de entradas, precio, fechas de venta, etc.) y publicarlo directamente, sin necesidad de intercambio de emails o aprobaciones de terceras partes. Directamente, a comenzar la actividad y venta de entradas.

A través de una “página de evento” con URL propia, los organizadores venden las entradas de forma online. La plataforma dispone de un proceso de pagos en línea para que los asistentes puedan realizar la compra de forma rápida y sencilla. Y en lo que a comisiones se refiere, la firma ofrece una de las tarifas más bajas del mercado y para todo tipo de eventos y organizadores. 2,5% + 0,10 € por entrada vendida a través de su pasarela de pago. En caso de entradas gratuitas o sin coste, la comisión es solo del 0,10 € por entrada adquirida.

A través de la plataforma, los organizadores de eventos también tendrán la posibilidad de asignar descuentos a los diferentes tipos de entradas configurados. Además, podrán gestionar y monitorizar los avances en todo momento a través de su propio panel de control llamado Workspace.

Facilitar las tareas de los organizadores con BOOM y su evolución A pesar de vender entradas anticipadas por vía online, es común que algunos decidan comprar su entrada en el sitio del evento. Teniendo esto en cuenta, el equipo de BOOM, que se mantiene en constante evolución, ha incluido una herramienta, llamada Taquilla,que permite la venta de entradas en el recinto donde se desarrolle el acto.

Todas las ventas realizadas por medio de la Taquilla se añadirán de manera automática al panel de control. Por lo tanto, serán incluidas en los datos y análisis del evento. En el informe, podrán observarse por separado las ventas realizadas de manera online y aquellas realizadas por Taquilla. Y, como ventaja adicional para los organizadores de eventos, por las entradas vendidas a través de Taquilla no tienen que pagar comisión por pasarela de pago, así que el único coste es el de 0,10 € por entrada vendida.

Esta plataforma online ayuda a simplificar la promoción de los eventos, así como la facturación de entradas, permitiendo a los usuarios aumentar sus ganancias y tener control de los datos en todo momento.

Entradas en formato QR Todas las entradas adquiridas a través de BOOM se reciben en el correo de los compradores con su correspondiente código QR. De esta manera se evita la impresión de papel. El control de acceso a los eventos se realizan con la app gratuita BOOM Check-in App que, de manera fácil y rápida, leerá todos los códigos QR permitiendo acceso y detectando falsificaciones o duplicaciones. Esto conlleva a la celebración de eventos más sostenibles (no se imprime papel) y seguros (se evitan las falsificaciones).



