ParaPerrosyGatos mejora la calidad de vida de los gatos, gracias al comedero inteligente de 6 raciones

Regular la cantidad de los alimentos y establecer una rutina de comida óptima es fundamental para que las mascotas, en especial los gatos, crezcan y se mantengan sanos y fuertes.

Si bien las personas se preocupan por adquirir y proporcionar a sus gatos alimentos de calidad, muchas veces no cuentan con el conocimiento necesario para entender cuántas veces debe alimentarse y qué cantidad es la apropiada para garantizar su buena salud.

Por esta razón, el e-commerce especializado en productos ParaPerrosyGatos, ofrece en su web el comedero inteligente para gatos de la marca Catit® PIXI . Gracias a este, los gatos pueden alimentarse adecuadamente y sus dueños pueden comprender los hábitos de nutrición de sus mininos de la mano de los últimos avances tecnológicos.

El equipo de ParaPerrosyGatos ha pensado en muchas situaciones en las que los gatos pasan tiempo solos en casa, ya sea por el trabajo diario, viajes de empresa, reuniones, etc. Gracias al comedero inteligente para gatos, ya no habrá que preocuparse de lo que come un gato cada día, ya que estará conectado al móvil gracias a su app gratuita. Ahora es posible tener 6 raciones diferentes para el gato y si el verano preocupa al dueño porque en la casa hace calor, no debe preocuparse porque venden un pack de hielos para mantener fresca la comida del gato.

Programación de comidas para conseguir una alimentación equilibrada Este comedero permite programar un total de 6 comidas diarias, con las cuales el gato puede recibir una alimentación variada y adaptada a sus hábitos. El dueño del gato solo debe rellenar la bandeja con porciones saludables de la selección de comida seca, húmeda y snacks favoritos del gato, para que el comedero se encargue de servir la comida en su recipiente, siguiendo una programación previamente establecida en una aplicación móvil compatible con cualquier dispositivo Android o iOS.

Esta aplicación puede descargarse directamente del app store de preferencia del cliente y está diseñada para que de forma fácil, ágil e intuitiva, el propietario pueda controlar la alimentación de su gato. Además, el cliente puede determinar si su gato recibe una dieta completamente húmeda, seca o híbrida y también controlar la ración y el número de veces que el minino puede acceder a sus snacks. Con este dispositivo, la mascota pueda sentirse satisfecha la mayoría del tiempo sin que esto implique una sobrealimentación que le genere problemas de salud en el futuro.

Complementos tecnológicos en los comederos para gatos Cada comedero cuenta con una pantalla táctil directamente instalada en su mecanismo, de tal manera que se pueda programar la alimentación del gato directamente desde el comedero. Este dispositivo fabricado por la firma Catit® PIXI también funciona con baterías extraíbles C/LR14, con las cuales es posible proveer alimentos, incluso cuando se carece de energía eléctrica en el recinto donde el gato consume sus comidas diarias.

En conclusión, las personas interesadas en adquirir un comedero inteligente para gatos con el cual regular los hábitos alimenticios de su mascota, pueden entrar en la web de ParaPerrosyGatos y elegir el modelo Catit® PIXI de su preferencia.