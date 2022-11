Ayomo vuelve a la música con su nuevo lanzamiento, Afrotrap

Después de 6 años parado en la música, el joven productor Ayomo se decide y vuelve a la industria con ritmos frescos e innovadores en su nuevo lanzamiento de música de Afrotrap, su quinto single.

Cómo surgió Afrotrap Afrotrap es una pista instrumental que busca transmitir ritmo y alegría en las personas, afirma el joven de Guinea Ecuatorial.

Además, comenta: «Estuve parado tanto tiempo porque necesitaba más conocimiento y estar satisfecho de mis producciones. Cree más de 200 ideas, pero ninguna me convencía para salir de nuevo al mercado porque en cuanto a sonido hay mucha competencia. A pesar de esto, de un día para otro, descubrí un sonido que me inspiró al baile y seguí tocando notas y así nació el instrumental de Afrotrap. Este me dio esa confianza que necesitaba para salir de nuevo al mercado y empezar todo desde cero».

Por otro lado, habla sobre su exigencia como músico, buscando siempre sacar lo máximo de sí mismo. Afirma: «No lo publiques si no está perfecto siempre me aconseja mi mente. Esa es la razón de mi lucha con mi ser interior, si no es lo suficientemente bueno, no lo quiero. A día de hoy, me siento lo suficientemente capacitado para seguir con lo que me apasiona y espero que os guste lo nuevo que os traígo».

Escuchar su música en YouTube En conclusión, la vuelta de Ayomo al sector musical va a marcar un antes y un después en su carrera como productor, con un single que dejará sin habla a todas las personas. Quienes deseen escuchar sus temas pueden entrar a su perfil de YouTube y disfrutar de su música urbana libremente.