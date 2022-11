La ciencia microbiana se dará cita en Madrid de la mano de New ag International Comunicae

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 14:28 h (CET) Expertos, especialistas y profesionales debatirán en el primer congreso Biocontrol & Biomas 2022, organizado por New Ag Internatinal, sobre las nuevas soluciones, oportunidades y futuro del biocontrol en la agricultura sostenible de Europa. Madrid será el centro neurálgico los próximos días 13 y 14 de diciembre de la Alta Tecnología en materia de Biocontrol. Sus principales sponsors son: Idai Nature (patrocinador oro) y Futureco Bioscience, Janssen PMP y Probelte (patrocinadores bronce). Informa EKMB La ciudad de Madrid será centro neurálgico de la alta tecnología en materia de biocontrol y microbioma de plantas y suelo, los días 13 y 14 de diciembre, al acoger el primer congreso BIOCONTROL & BIOMES 2022. Este congreso ha sido organizado por la prestigiosa revista internacional, New AG International, que posee una dilatada, intensa y reconocida trayectoria en la organización y desarrollo de congresos internacionales de referencia en materia de agricultura de alta tecnología. El evento está esponsorizado por empresas de referencia del sector: Idai Nature(patrocinador oro) y Futureco Bioscience, Janssen PMP y Probelte (patrocinadores bronce).

BIOCONTROL & BIOMES 2022 congregará a expertos y profesionales que abordarán las nuevas soluciones, oportunidades y futuro de biocontrol en la agricultura sostenible de Europa para impulsar y desarrollar su estrategia BIOAG. Un escenario de reflexión y debate que aúna conocimiento, excelencia científica e innovaciones de alta tecnología del sector

Los ejes temáticos que se analizarán en las jornadas son: enfoque de innovación en biocontrol; innovaciones pioneras dentro del biocontrol; interacciones entre plantas y microbios, el sector de biocontrol y bioma; noticias de la industria oportunidades y una visión de futuro el primer día; y, el segundo, las sesiones son: comercialización de la próxima generación de productos de control biológico; del laboratorio a la tierra: resultados de prueba de campo e investigación e interacciones entre plantas y microbios. Habrá tres conferencias magistrales de reconocidos investigadores; la primera será la conferencia inaugural impartida por Ángela Sessitsch del Instituto de Tecnología de Austria AIT bajo el título: Endófitos microbianos, enfoques moleculares para explorarlos y aplicaciones basadas en endófitos. Las otras dos conferencias claves se llevarán a cabo el segundo día; la primera, El desarrollo de un producto fitosanitario biológico: de la patente a la comercialización: Trichoderma asperellum Cepa T34 a cargo de la profesora emérita María Isabel Trillas Gay de la Universidad de Barcelona y, la segunda, Modelado de las interacciones entre Patógenos, Plantas Huéspedes, Agentes de Biocontrol y el Medio Ambiente: un nuevo enfoque para el desarrollo de biofungicidas será ofrecida por el profesor titular Vittorio Rossi y la investigadora Giorgia Fedele, ambos de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán.

Por otra parte, el día 13, tendrá lugar un seminario vespertino presencial denominado Regulación de biocontrol en Europa, seguido de una cena de networking. Durante este seminario, de 18:30 a 19:30, se revisará el marco regulatorio actual para la regulación de biopesticidas en Europa y señalarán los plazos y desarrollos que los gerentes regulatorios deben conocer. Habrá una sesión de lluvia de ideas en la que las preguntas que se han publicado de antemano serán respondidas en grupo. Las preguntas se pueden publicar de forma anónima o se pueden hacer en el día en persona

El congreso se desarrolla en dos intensas jornadas y se celebra en formato híbrido, es decir: cuenta con la participación y experiencias presenciales en España y, también, con experiencias digitales que mostrarán todo el contenido del evento en vivo con conferencias magistrales adicionales, paneles de debates y un calendario de reuniones totalmente inclusivo para quienes no pueden asistir en persona.

La organización del congreso señala que todas aquellas personas e instituciones que estén interesadas en asistir, ya sea presencial o digital, pueden beneficiarse de una extensión de la tarifa reducida. Para inscribirse con este descuento, use el siguiente VIP Code: BIOS22SEBPR2 o regístrese directamente a través de este enlace: https://informaconnect.com/biocontrol-biomes/purchase/select-package/?vip_code=BIOS22SEBPR2.

Si se desea obtener más información sobre el BIOCONTROL & BIOMES 2022, consultar la web https://informaconnect.com/biocontrol-biomes/.

NEW AG INTERNATIONAL: Revista internacional especializada en el campo y agricultura que se distribuye en más de 150 países de todo el mundo con sede en Francia y sucursales en Reino Unido, China, España y Chile. Cubre trimestralmente en inglés y español todas las noticias relacionadas con la agricultura de alta tecnología -High-Tech Agriculture- en el mundo.Además de organizar eventos internacionales especializados en agricultura, ofrece un análisis editorial e independiente sobre productos, técnicas, equipos y servicios que abarcan desde noticias de mercado hasta artículos de fondo sobre fertilizantes especiales, irrigación, fertirrigación, tecnologías de invernadero, bioestimulantes, biocontrol y agricultura de precisión.

