Mar López, la pediatra de cabecera para más de 700 mil familias

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 11:53 h (CET)

A la vez que es un gran reto, tener un hijo es una de las experiencias más emocionantes que puede vivir una familia.

Esto Mar López lo sabe muy bien. La pediatra, que cuenta con más de 170 mil seguidores desde su cuenta marlopez_pediatra en Instagram y 570 mil en TikTok, no es solo una pediatra. Es una mamá que se dio cuenta de que en redes sociales hacían falta más fuentes fiables de información y decidió que era hora de cambiarlo.

Y es que afirma, “nadie te enseña a ser mamá y, sobre todo durante los primeros meses, es normal que surjan muchísimas dudas”.

De ahí salió la idea de crear un blog en el que poder profundizar en ese mar de dudas que es a veces la maternidad y paternidad. Y precisamente ese es el nombre de una de sus secciones más populares.

En “Un mar de dudas”, la pediatra resuelve algunas de las preguntas más frecuentes de los padres cómo por qué se producen los mocos, cómo afrontar las rabietas o multitud de preguntas sobre la alimentación durante los primeros meses del bebé.

Una ayuda online para padres Cuando Mar se vio en plena pandemia, confinada y con una niña de pocas semanas sintió que debía hacer algo para ayudar a todos esos padres que no podían acudir a consulta de forma habitual, pero que seguían teniendo las mismas dudas.

“Era una época muy difícil para todos. Quería estar más cerca de mis pequeños pacientes, pero también de sus padres y las redes sociales me ofrecían esa posibilidad”, afirma la pediatra.

De esa necesidad nació un proyecto que no ha dejado de crecer en estos tres años. De TikTok a Instagram, pasando por crear la web donde se habla y se comunica todo lo relacionado con los cuidados del bebe recién nacido, impartir cursos, publicar libros e incluso tener su propio blog.

Todo un mar de contenidos con un único objetivo: convertirse en un lugar de consulta fiable para las familias de sus mini pacientes como ella les llama cariñosamente.

La Noa y los mocos Mar López se dio cuenta de que una de las dudas más frecuentes de los padres eran los temidos mocos. ¿Por qué los niños siempre están resfriados?, ¿se puede hacer algo?

Con esas dudas en mente, Mar escribió el cuento Noa y los mocos: Una historia que se ha convertido además en una herramienta fantástica para explicar a los niños cómo es el cuerpo por dentro y cómo es la lucha contra los virus. Mejorando de esta forma la experiencia de ir al médico y conocer de forma didáctica la importancia que los niños vengan tranquilos y contentos a las consultas de su médico.



