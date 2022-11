Consejos para un mayor ahorro en el hogar con Junkers Bosch Comunicae

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 13:57 h (CET) Con el precio de la energía en alza y los días más fríos del año cada vez más cerca, el ahorro de energía se ha convertido en parte del léxico coloquial en los últimos meses Y es que, tanto el precio de la luz como la del gas están creando un gran impacto en las economías domésticas. Solo para este último trimestre de 2022 el coste del gas ha subido un 9,11% en la parte variable de la Tarifa Regulada 1 (0,0635 frente a 0,0582 euros por kWh) y un 9,59% en la tarifa TUR RL. 2 (0,0606 frente a 0,0548 euros por kWh).

Consciente de ello, Junkers Bosch quiere acercar una serie de medidas y soluciones que ayuden al consumidor a reducir el consumo energético y, en consecuencia, a conseguir un mayor ahorro económico. En este sentido, Alejandro Baschwitz, nuevo jefe de ventas nacional de Bosch Termotecnia Residencial, anima a los consumidores a desarrollar una serie de hábitos sostenibles sencillos que ayudan a mejorar el confort térmico de los hogares al mismo tiempo que ayudan ahorrar y disminuir el consumo de energía:

Mantener la temperatura de confort. La temperatura de confort media en la vivienda es de 21 grados. Cada subida o bajada supone un mayor gasto energético que se verá reflejado en las facturas. Baschwitz desaconseja dejar que baje en exceso la temperatura por la noche para evitar un gran gasto energético en el arranque del día. "Se recomienda que la temperatura por la noche o cuando no estamos en casa se mantenga alrededor de los 15-17º grados, lo que puede resultar en un ahorro del 13%. Ya que por cada ºC en que se incrementa la temperatura de un edificio o vivienda, el consumo energético aumenta en un 7%". Evitar las pérdidas de calor. Las ventanas y las puertasson un punto clave de pérdida de energía ya que actúan como puente térmico provocando una mayor utilización de los sistemas de calefacción debido a que el calor que el mismo sistema genera sale de la propia vivienda. Mejorar el aislamiento térmico, puede reducir en un 30% las pérdidas de calor disminuyendo así el gasto de calefacción. Aprovechar las horas de sol y ventilar las casas por las mañanas para evitar las humedades por condensación resulta realmente efectivo. Por el contrario, cuando es de noche bajar las persianas y plegar las cortinas permite conservar el calor acumulado durante el día. Lamejor forma de ventilar sin malgastar calefacción con el fin de evitar grandes pérdidas de calor es dejar la ventana abierta durante un periodo corto de tiempo (5-10 minutos) con la puerta cerrada para evitar la ventilación cruzada y la consecuente pérdida de calor en el resto de las estancias. Usar controladores modulantes con conectividad integrada. Para regular y controlar la temperatura de la calefacción, Baschwitz considera necesario el empleo de controladores. "Gracias a este dispositivo, se puede programar el encendido o apagado de la calefacción antes de la vuelta a casa para que al llegar esté a una temperatura confortable. Un ejemplo de ello es el controlador Bosch EasyControl CT 200, un controlador WiFi que aumenta el rendimiento de los equipos gracias a su funcionamiento modulante, llegando a ofrecer una reducción de hasta un 25% en el consumo y un aumento significativo de la eficiencia energética". Invertir en renovar los equipos antiguos por otros más eficientes. El nuevo jefe de ventas nacional anima a sumarse a las promociones activas de la marca, así como a los planes renove vigentes gracias a los cuales pueden conseguir importantes ahorros. "La Comunidad de Madrid ha lanzado un Plan Renove para incentivar la sustitución de antiguos equipos de calefacción y producción de agua caliente de uso doméstico por otros de nueva tecnología, más eficientes y menos contaminantes. Por lo que ahora es un buen momento para cambiar los equipos antiguos" asegura Baschwitz. Además, recomienda fijarse siempre en las etiquetas energéticas, ya que cuanto más eficientes sean las soluciones, más ahorro podrá conseguirse en las facturas del hogar. Cambiar la caldera antigua por una caldera de última generación. Las calderas de condensación son eficientes gracias a su tecnología de elevado rendimiento y a su menor consumo de combustibles fósiles al aprovechar la energía de condensación generada en los gases, aspectos que se traducen en un ahorro importante en la factura de gas. Condens, la nueva gama de calderas murales de condensación de Bosch, permiten ahorrar energía gracias a la modulación 1:8, ya que la caldera adapta automáticamente su potencia a la demanda de calor de la vivienda, funcionando de manera eficiente incluso cuando no se requiere la máxima potencia. Apostar por soluciones que además faciliten el ahorro de agua. Consciente de que el ahorro de agua es otro de los factores relevantes junto con el consumo de gas y electricidad, Baschwitz recomienda al consumido apostar por soluciones que faciliten ese ahorro de agua. "Un ejemplo de ello son los calentadores estancos Hydronext, que están equipados con la tecnología más puntera y una eficiencia energética de hasta A+. En el ámbito del ahorro, destacan por su función de control termostático de la temperatura y la posibilidad de conectividad WiFi mediante accesorio en el modelo Hydronext 5700S. Esto permite alcanzar la temperatura de forma eficiente y con una significativa reducción no sólo en el consumo de agua, sino también en el de gas". Realizar el mantenimiento de los equipos de la mano del Servicio Técnico Oficial. Es fundamental realizar un mantenimiento periódico de los equipos de calefacción. "Realizar este mantenimiento, ayuda a evitar sorpresas por la aparición de posibles averías y hacerlo de la mano del Servicio Técnico Oficial garantiza su óptimo funcionamiento, prolonga la vida útil del equipo, y ayuda a ahorrar energía, lo que se traduce en un ahorro considerable en las facturas del hogar. Un hecho que según el estudio 'Hábitos de consumo de calefacción y climatización en los hogares españoles en tiempos de Covid' realizado por Junkers Bosch, más de un 40% de los hogares españoles desconoce", comenta el portavoz. Con todo ello, Junkers Bosch trabaja continuamente por ofrecer soluciones orientadas al ahorro y la eficiencia energética, adaptándose a las necesidades de cada hogar y asegurando el bienestar de las familias.

Para conocer más sobre los distintos sistemas que ofrece la marca y descubrir cual es la solución más adecuada para convertir la vivienda en un hogar eficiente, Junkers Bosch anima a visitar su web https://www.junkers.es/es/es/conocimiento/.

