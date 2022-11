Por qué la madera es un material ecofriendly, por Maderas Gámez

La madera es un material utilizado en diversos sectores industriales, que van desde la fabricación del papel hasta la elaboración de muebles.

De acuerdo con el informe Maderas tropicales 2050, se pronostica que la producción de madera a nivel mundial aumentará en un 45 % para el año 2050.

El aumento de la manufactura y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU obligan a priorizar alternativas de madera ecofriendly que no empeoren el calentamiento global. Estos productos de madera se obtienen a través de la tala sostenible y pueden encontrarse en empresas como Maderas Gámez.

¿Usar madera es ecofriendly? La madera es uno de los materiales más utilizados para construir casas y muebles. Se dice que es ecofriendly, ya que se trata de una materia prima renovable y biodegradable. Su preparación industrial es mínima, lo cual no sucede con otros materiales, como el hormigón. La degradación de la madera no es contaminante e incluso puede mejorar la calidad de los suelos. De esta forma, se reduce el impacto ambiental. Asimismo, no contiene tóxicos dañinos para el entorno en el que se utilice.

A la hora de adquirir madera o artículos hechos con este material, se recomienda investigar el origen de la misma. Algunas maderas provienen de la tala inconsciente que destruye ecosistemas. Para diferenciar esto, existen certificados de Gestión Forestal Sostenible (GFS) y esquemas de certificación usados a nivel internacional, como el FSC (Forest Stewardship Council) y el PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

¿Cuáles son las ventajas que aporta la madera para el medioambiente y las construcciones? La madera es uno de los pocos materiales de construcción que puede ser reciclado. Además, tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de carbono. Su industrialización genera menores emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, logra una mayor eficiencia energética gracias a su capacidad para conducir el calor. Esto lo convierte en un aislante estrella, hasta 400 veces mejor que el acero.

En cuanto a la construcción, la madera es muy flexible y pesa poco. Esto permite que resista a los seísmos con mayor eficiencia, a la vez que reduce el volumen de los cimientos de las construcciones. Por otro lado, las piezas que son muy voluminosas pueden tener mayor resistencia al fuego y, por tanto, no se derrumban fácilmente.

Con Maderas Gámez es posible conseguir productos de madera con acabados de calidad y asesoría personalizada de la mano de carpinteros expertos. Entre algunos de los elementos que fabrica la compañía, destacan los armarios, suelos y tableros. La madera es un material que permite crear múltiples productos de diferentes formas y tamaños. Para aprovechar al máximo sus propiedades, sin arriesgar el entorno, se recomienda buscar alternativas ecofriendly como las que presenta esta empresa.