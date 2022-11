La AEA celebra su Asamblea General Extraordinaria incidiendo en la circularidad del aluminio Comunicae

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 13:09 h (CET) La Asociación Española del Aluminio y Tratamiento de Superficie (AEA) afronta los objetivos para 2023 como un sector fuertemente comprometido con el reto medioambiental. "La AEA tiene que ser guía en materia de transformación ecológica. Resulta imperativo reducir el gasto de recursos y en este punto resulta crucial la economía circular, cuyo máximo exponente es sin duda el aluminio, al ser infinitamente reciclable", ha afirmado Armando Mateos, quien ha sido reelegido como presidente de la Asociación El pasado jueves 24 de noviembre ha tenido lugar la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA), en la que se ha realizado un somero repaso de la actividad desarrollada por la Asociación a lo largo del año y se han fijado los objetivos fundamentales a alcanzar para el próximo año 2023.

La Asamblea de la AEA ha venido marcada además por la reciente pérdida de su secretario general, Jon de Olabarria, persona muy querida en el sector, y del que su presidente, Armando Mateos, ha dicho que "ha dejado una llama encendida que va a quedar siempre en nuestros corazones y nos va a guiar desde donde quiera que esté". Destacados miembros de la Asociación han participado en un emotivo homenaje con un breve video en el que se recordó a Olabarria con emocionadas intervenciones.

Cambio de era y sostenibilidad

El acto se ha iniciado con el saludo del presidente de la AEA, Armando Mateos, quien ha sido reelegido como presidente por parte de la Junta Directiva y que habló de los cambios del mercado que representan un cambio de era, "de esos que raramente se producen", ha reconocido, admitiendo que "el año pasado terminamos con grandes desequilibrios por la pandemia y los costes de la energía comenzaron a desequilibrarse al alza en septiembre 2021, pero nada comparado con un acontecimiento como la invasión de Ucrania por parte de Rusia, con un aumento aun mayor en el gas, la electricidad y desabastecimientos de todos los metales y las materias primas".

Ante esta coyuntura, Mateos ha remarcado que los empresarios del sector han sido capaces de sacar lo mejor de sí mismos y ha añadido que "la Asociación tiene que ser guía en materia de transformación cultural, digital y ecológica. En coherencia con el material que producimos, es fundamental hablar de la economía circular. Hasta ahora, se han dado expresiones simplistas de conceptos complejos, como es el caso de la sostenibilidad, que sigue en muchos casos siendo confundida con el concepto de eficiencia energética", ha reclamado. Y aclaró: "en realidad es imprescindible que tendamos hacia la reducción a la hora de gastar recursos. Tenemos que ponernos seriamente en marcha si no queremos que nuestros actos de hoy afecten seriamente a generaciones futuras".

"El aluminio es el máximo exponente de la economía circular tanto en usos de construcción como en la industria, al ser reciclable infinitamente. Y es que el aluminio que hoy ponemos en circulación lo estará hasta el fin de la Humanidad", ha concluido Mateos.

Plan de acción 2023

Los objetivos del sector del aluminio para el próximo año 2023 vienen muy marcados por un fuerte compromiso medioambiental. Entre las medidas más relevantes en este sentido destaca la participación en todas aquellas iniciativas orientadas a la construcción de viviendas sostenibles, estableciendo si fuera oportuno asociaciones con otros actores con quienes compartan este objetivo común, y la asistencia a todas aquellas ferias que se consideren oportunas a este respecto.

Igualmente, la AEA ha adelantando que continuarán presentando estudios impulsados por el sector, como el CoCIRCULAR, y seguirá insistiendo en las DAPs (Declaración Ambiental de Producto), así como en la labor de divulgación sobre las importantes características de circularidad del aluminio. Las DAPs que el sector ha impulsado dejan claras las propiedades del aluminio de cara a la huella de su ciclo completo. "La huella de carbono del aluminio ha ido reduciéndose progresivamente en los últimos años, especialmente en España, donde existe una huella muy baja de este material", ha afirmado Armando Mateos. Y ha remarcado: "nuestras propias empresas están implantando sistemas de energía renovable, lo que es muy importante, dado que entre todas suman un millón de metros cuadrados de instalaciones industriales. La huella de carbono de nuestro sector también está bajando y seguirá haciéndolo, contribuyendo a los objetivos de nuestro país y a su participación en los objetivos mundiales. El aluminio es esencial en el paso de una economía lineal a una economía circular, ya que este material apenas emplea el 5% de la la energía para su fabricación".

Nueva Junta Directiva

La composición de la nueva Junta Directiva que ha sido elegida, y a la que se han incorporado las empresas EXLABESA y NEVALUZ, es la siguiente:

Presidente: Armando Mateos Saralegui (ITESAL, S.L.).

Vicepresidente: D. Domingo Gómez García (ANODIAL ESPAÑOLA, S.L.).

Vicepresidenta: Dª. Miriam Uria Eguileta (HYDRO BUILDING SYSTEM SPAIN, S.L.U.).

Tesorero: D. Cándido Hernández Hdez. (ALUCANSA).

Vocal: D. José Luis Sebastián de Frutos (ASDAE).

Vocal: D. Juan Carlos Pérez Antón (EXTRUSIONADOS Y TRAT. DEL COLOR, S.L.).

Vocal: D. José Juan Gregori (SOPENA INNOVATIONS, S.L.).

Vocal: D. Felipe Quintá Mariño (EXLABESA EXTRUSION PADRON).

Vocal: D. Manuel Rodríguez Melgar (NEVALUZ SEVILLA, S.L.).

Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA). La AEA es una asociación sin ánimo de lucro que desempeña la adecuada representación de la industria española del aluminio -desde empresas de extrusión, hasta de tratamientos de superficies y distribución- y que vela por la defensa de sus intereses globales. La Asociación representa a unas 650 empresas que dan empleo a más de 8.000 trabajadores de forma directa.

La AEA trabaja para dejar claro el compromiso de esta industria con la calidad, promoviendo la implantación en España de las más exigentes marcas de calidad europeas, el conocimiento en España de las ventajas que supone la utilización de productos de aluminio y el desarrollo industrial sostenible en sus distintos aspectos: medioambiental, económico y social.

Por ello, la AEA representa y gestiona diversas Marcas y Sellos de Calidad relacionados con el tratamiento de superficies como Licenciataria General para España de las Marcas de Calidad internacionales QUALANOD, QUALICOAT, QUALIDECO y QUALISTEELCOAT y proporciona a sus asociados las tareas de supervisión y gestión de todos los aspectos relacionados con ellas.

Asimismo, la Asociación participa en varios Comités de AENOR relacionados con la normalización y certificación en España; forma parte de CONFEMETAL, ATESMEL y el Green Building Council España y, a nivel internacional, es miembro de la European Association for Surface Treatment on Aluminium (ESTAL).

Para más información:

AEA – Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie

Web: www.asoc-aluminio.es

