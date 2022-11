Marcas que Enamoran premia a firma mexicana en sus premios internacionales

El éxito de una marca se fundamenta principalmente en la capacidad que tiene de enamorar a las personas, a sus clientes, proporcionándoles productos y servicios de calidad, pero también un trato cercano, humano y transparente.

Esta es precisamente la filosofía y metodología de trabajo de MindStrategics, una compañía enfocada en crear relaciones estrechas y duraderas entre personas y marcas, proyectándolas a la trascendencia. Recientemente, esta firma ha sido galardonada en España en los premios internacionales de Marcas que Enamoran, una agencia de marketing y de comunicación que premia a las marcas que inspiran y enamoran a sus audiencias. A continuación se muestra una entrevista realizada a Joel Muñoz, CEO de MindStrategics.

¿Qué significan para Vd. estos premios y el reconocimiento que se le ha otorgado?

Nos sentimos muy honrados de recibir este premio internacional en Innovación en Marketing por la creación de una metodología de evaluación de marcas única en su tipo. Somos privilegiados de ser premiados por un galardón único en el mundo que reconoce a aquellas marcas que hacen un esfuerzo por inspirar a los demás, por enamorar a sus audiencias. Ser tomados en cuenta por estos premios tiene un sabor especial a cualquier otro certamen, pues se trata de premiar a marcas que enamoran, donde el amor por las personas y su sentido de trascendencia son dos de los motores principales de MindStrategics.

¿Cuál es el propósito de MindStrategics y qué la hace diferente?

En MindStrategics tenemos una sola causa, un solo propósito, convencer a las marcas de que los consumidores ya no existen, ni los clientes. Que lo importante son las personas y que debemos respetarlas, porque ellas nos entregan su confianza, toman en cuenta nuestra opinión para decidir aspectos muy relevantes de su vida y no podemos fallarles. No podemos reducir nuestra relación con las personas a una transacción comercial, debemos ser conscientes de que ellas adoptan comportamientos, actitudes, posturas, decisiones y estilos de vida y decisiones fundamentales a partir de nuestros mensajes. Si tú me preguntas cuál es nuestro propósito, te diría que ese es el único que tenemos. Apoyar a las marcas a tener una relación más honesta, genuina y agradecida con la gente. De ahí surgió la metodología, para que esa relación pudiera medirse, ponerse en blanco y negro, porque lo que no puede medirse no puede gestionarse.

¿En qué consiste la metodología, Mighty Fibonacci Brands, patentada por Vds. y registrada ya en 35 países?

Esta metodología de evaluación de marca mide los puntos de conexión de la marca con las personas desde este abordaje integral. No está basada solo en la opinión del mercado o de los libros contables, sino que toma además en cuenta aspectos y audiencias que históricamente son relegadas de estas evaluaciones. La jornada reducida, mismo salario a hombre y mujer en mismo puesto, puntualidad de entrega de los proveedores, impacto reputacional digital, poder de influencia de la marca en las familias de sus empleados y en la sociedad en la que está inserta son apenas un puñado de variables que se toman en cuenta en esta evaluación.

Está diseñada para conocer el momento que vive la marca e incluso para determinarle un valor de monetización de cara a una fusión, venta, adquisición o apertura a capitales. Con ella, hemos participado ya en procesos de fusiones en países como Canadá o Alemania.

¿Qué impacto tiene la metodología en las marcas?

Esta metodología de evaluación pondera a los CEO’s, a los directores de marketing, a los consultores organizacionales o de negocios, a las agencias de publicidad, de comunicación de branding o relaciones públicas. El impacto es brutal porque nadie nunca había medido de forma tan precisa lo que ocurre dentro y fuera de la marca. Nos llevó años de desarrollo, pero logramos meter a una fórmula matemática todas las variables e indicadores necesarios, ponderarlos de forma apropiada y poder con ello brindar reportes de carácter estratégico, táctico y operativo para que a partir del reporte se pueda gestionar la marca de la mejor manera por todas las áreas de la organización y los equipos externos que participan.

Desde su experiencia, ¿Cuáles son los pilares principales de una empresa en estos tiempos de incertidumbre para ellas?

Con esta metodología por primera vez en la vida el discurso de ética empresarial por fin tocó tierra. Con esta metodología por fin los buenos deseos se convierten en prácticas medibles y auditables. Y por primera vez en la vida, en el mundo de los negocios sabremos que ser bueno, comportarse bien, ser una marca que enamora, haciendo alusión al premio, vuelve al negocio más rentable, maximiza la monetización, nos hace más atractivos para las personas y para otras compañías. Esta metodología aterriza en valor contable el comportamiento honesto de las marcas y aterriza en activos tangibles su interés por las personas. Ser bueno y ser rico ahora se llevan de la mano.

Como se puede apreciar, el premio a la Innovación en Marketing otorgado por Marcas que Enamoran a MindStrategics es una muestra más del excelente trabajo que hasta ahora ha realizado en beneficio de sus clientes y de las personas. Considerando lo que ha afirmado su CEO Joel Muñoz, este galardón servirá de impulso para continuar realizando un trabajo con excelencia en México y otros países.