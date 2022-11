Clínica Steldent está a la vanguardia de los tratamientos estéticos dentales en España Emprendedores de Hoy

En los últimos años, el desarrollo científico y tecnológico se ha acelerado y ha logrado alcanzar metas inimaginables para el ser humano. Además, ha optimizado y facilitado la vida cotidiana con avances como la digitalización o el perfeccionamiento de herramientas. También ha ayudado enormemente a la medicina y, más concretamente, en el ámbito de la salud bucal.

Hoy en día, en España, muchos centros de odontología cuentan con tecnología puntera y uno de los centros que ha logrado posicionarse a la vanguardia de los tratamientos estéticos dentales es Clínica Steldent.

Clínica Steldent trabaja con equipamientos de última tecnología Clínica Steldent está situada en el barrio del Pilar, en Madrid. Sus instalaciones cuentan con la última tecnología y el equipo está formado por profesionales altamente cualificados. Estos combinan la experiencia en su actividad profesional, con una formación continua teórico-práctica, así como conocimiento técnico de los avances científicos más vanguardistas. En consecuencia, la clínica ofrece una experiencia a sus pacientes caracterizada por la máxima seguridad y garantía, enmarcada en un entorno agradable y familiar.

Los tratamientos estéticos dentales que se realizan en Clínica Steldent Clínica Steldent realiza diferentes tratamientos estéticos dentales, adaptados a las necesidades de cada paciente. Uno de sus servicios más demandados es el blanqueamiento dental. Con esta técnica, se eliminan los pigmentos acumulados en las piezas dentales, devolviendo al paciente una sonrisa blanca y brillante. En el centro médico, siempre trabajan con los tratamientos más novedosos, que garantizan un resultado natural, estético y duradero.

Otro de los procedimientos que tiene a disposición Clínica Steldent es la implantación de carillas dentales. Se trata de láminas finas que se colocan en la parte visible de los dientes, con el fin de mejorar ciertos detalles estéticos, como por ejemplo la separación entre dientes, fracturas, o alguna forma de la pieza dental que el cliente desea corregir. Es una solución muy solicitada por los pacientes porque no requiere una intervención agresiva y se consiguen resultados estéticos y duraderos.

Por último, Clínica Steldent también ofrece la reconstrucción de piezas dentales en cerámica para devolver a los dientes su estética y funcionalidad. Permiten corregir defectos de los dientes de manera efectiva.

Además de sus servicios, Clínica Steldent realiza revisiones gratuitas a sus pacientes y ofrece la posibilidad de financiación flexible y a la medida de cada caso. Los profesionales brindan asesoramiento y escuchan y analizan las necesidades de cada paciente para elegir el tratamiento más adecuado para obtener un resultado perfecto.

Un sencillo retoque en un diente puede ser la solución de un resultado estético perfecto El diseño de sonrisa es muy demandado en las clínicas dentales y este concepto se ha generalizado a un tratamiento en toda la boca. Nunca más lejos de la realidad, no todos los pacientes necesitan ortodoncia o blanqueamiento o carillas dentales con o sin tallado.

No siempre en una sonrisa asimétrica la solución está en los dientes, a veces es posible retocando la encía, un truco óptico que genera de inmediato un resultado visual más armonioso sin necesidad de colocar carillas dentales.

En Clínica Steldent tienen varios pacientes influencer, modelos o creadores de contenido, ninguno de ellos tiene un tratamiento innecesario para potenciar su sonrisa (es posible comprobarlo en @clinicasteldent, en las historias destacadas).

La clínica es partner con DR SMILE, clínica certificada Clear Correct e Invisalign, sin embargo, no todos los pacientes que solicitan un tratamiento invisible son candidatos. La clave del éxito es simple, usar los alineadores 22 horas al día. Si se usan menos, no se tendrá el mismo resultado o aumentará la duración del tratamiento.

¿Cuál es la situación laboral y social de cada paciente? Según cada caso, quizás sea mejor 4 meses de tratamiento con brackets y no arriesgarse con el tiempo ni con el resultado.

Por este motivo, es muy importante, en la primera cita, comunicar estos factores al dentista.

La recomendación que siempre transmite la Clínica Steldent a sus pacientes es que no prioricen el producto, sino el servicio a sus necesidades estéticas y funcionales.

Es posible visitar el centro en Calle Finisterre 13. La primera cita es gratuita con radiografía y escaneado 3D.



