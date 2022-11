BreakingIce y TORO Burger, un acuerdo para disfrutar de citas en estos restaurantes

Dos personas que apenas se conocen tienen una primera cita. Hay muchos factores que influyen en que vuelvan a quedar, pero si el ambiente ha sido bueno, las posibilidades aumentan. Sabiendo esto, la app para ligar BreakingIce ayuda a que sus usuarios lo tengan más fácil, recomendándoles experiencias únicas y llamativas.

Por eso, han cerrado un acuerdo con TORO Burger para organizar citas en sus restaurantes. Estos locales repartidos por toda España ofrecen un ambiente divertido y joven. Además, sus hamburguesas animan a probar cosas nuevas, ideales para gente que quiere arriesgarse.

La historia de TORO Burger La persona tras el éxito de TORO Burger es el Chef Dado. Con su carta, busca innovar y presentar sabores con los que la gente disfrute en compañía. Tras años de trabajo, estos restaurantes son una gran alternativa, no solo para compartir en una cita, sino para ser solidarios de una forma muy cotidiana.

Empezaste tu carrera en el mundo del marketing, Chef Dado. ¿Qué te impulsó a decantarte por la cocina?

Pues siempre he sido un enamorado de la cocina. Mis amigos y mi familia me tenían como «el loco», porque me gustaba mezclar sabores que nadie mezclaba. Me gustaba crear, innovar.

Todos me criticaban, pero a la vez me preguntaban: «¿nos preparas algo hoy?»

Este negocio ya está por toda España y cuenta incluso con una tienda propia. ¿Cómo has vivido esta expansión?

Es una verdadera historia de superación. De casi desistir a convertirse en uno de los mejores locales de España. Los primeros años fueron muy duros, concretamente, porque TORO tiene un concepto muy adelantado a su tiempo.

Lo que presentaba TORO al sector era muy criticado. Burgers con demasiada salsa, demasiado queso, muy grandes, sabores muy exóticos, muy todo. Además, el primer local nació en Marbella, donde se trabajaba muy bien en verano, pero el invierno era muy duro. Todos los involucrados me aconsejaban cerrar el negocio, pero yo no podía aceptar que algo «tan increíble» no fuera a triunfar. Y seguía luchando al lado de mi mujer, que es mi fuerza.

Entonces vi una publicidad de que iban a organizar el primer Campeonato de Hamburguesas de España. Era mi oportunidad de presentar mi potencial a nivel nacional. Me apunté… y gané.

¿Cuál es la historia tras la hamburguesa dedicada a tu hija? ¿Cómo surge la idea de que sea solidaria?

Yo, Chef Dado, soy solidario desde niño. Recibí un llamado divino cuando era niño y, desde entonces, he dedicado toda mi vida a proyectos sociales. Con TORO no sería diferente.

En los primeros años, TORO realizaba un evento que se llamaba TORO Love Day 23, en el que 1 € de todas las burgers vendidas los días 23 de todos los meses se recaudaba para apoyar a distintas causas.

Cuando surgió el Campeonato, para participar yo tenía que crear una burger inédita. La dediqué a mi hija Maya para que me trajera suerte, pero, sobre todo, porque estaba muy confiado de que iba a ganar y tenía la esperanza de eternizarla en la historia de TORO. A día de hoy, en los locales está su foto, su historia, hay rótulos luminosos y neones con la frase «We LOVE Maya». Para mí, entrar en un local y verlo es como soñar despierto.

Con ese galardón, la burger se convirtió en la más vendida dentro de nuestra marca, y no dudé en cambiar mi manera de recaudar. A día de hoy, recaudamos 1 € de cada Maya vendida, y sumando todos los locales, pues son miles y miles de euros que utilizamos para apoyar en larga escala causas como la lucha contra el cáncer o el sida, a la Cruz Roja, etc.

Sobre el acuerdo con BreakingIce, ¿qué experiencias puede aportar TORO Burger a las citas que surjan?

TORO es un local con atmósfera perfecta para citas románticas. Aparte de su decoración joven y sexy, TORO ofrece un estilo de comida divertido, que pone a las personas cómodas y, literalmente, rompe el hielo en una cita.

Tenemos 8 cócteles de autor, además de burgers muy atractivas, que seguramente crearán un ambiente perfecto para que la pareja entre en gran sintonía.

Vivir nuevas sensaciones, gracias a BreakingIce Sobre este acuerdo también ha hablado Isaac San Juan, COO de la app de citas, con el objetivo de recordar a la gente que se puede romper el hielo de formas menos convencionales.

¿Cómo anima BreakingIce a los usuarios a buscar experiencias nuevas?

Nuestro objetivo es claro. Que nuestros usuarios se diviertan y experimenten nuevas aventuras. Para ello, estamos en continuo crecimiento y evolución, buscando planes e indagando en nuevos horizontes que vamos ofreciendo a nuestros clientes, aportándoles todas esas nuevas posibilidades, combinadas con ofertas, promociones y buena compañía.

¿Qué os ha llamado la atención de TORO Burger para colaborar con el restaurante?

Lo primero que nos llamó la atención fue la experiencia que se siente al entrar a un local TORO; el ambiente, el servicio y la innovación de sus hamburguesas. Pero, después, tras la primera reunión con Dado, me llamo la atención el factor humano sobre el que ha nacido esta enorme marca. Por lo que se puede decir que fue un amor a primera vista.

¿Qué objetivos perseguís con acuerdos como este? ¿Habrá alguna novedad más en el futuro?

Queremos estar en continuo crecimiento y, para ello, solo hay un camino: asociarnos con las marcas que casan con nuestras ideas. Porque todos tenemos mucho que aportar a nuestros usuarios o clientes, a los que queremos invadir de nuevas sensaciones. Por lo que es una evolución constante que traerá muchas sorpresas en el futuro.

BreakingIce está disponible para dispositivos iPhone y Android y, según las cifras de sus representantes, ya son miles las personas que se han animado a probarla. Atreviéndose con experiencias como las cenas en TORO Burger, los usuarios tienen muchas posibilidades de repetir y conocer a gente muy interesante por el camino.