Parkia aplicará descuentos dinámicos en sus parkings durante los protocolos de contaminación en Madrid

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 10:40 h (CET) Mediante su app (eParkia), los usuarios podrán disfrutar de hasta un 90% de descuento en periodos de alta contaminación. Parkia, se convierte en la primera empresa gestora de parkings, en aplicar descuentos dinámicos a sus usuarios según los protocolos anticontaminación que se activen en la ciudad de Madrid y los distintivos ambientales de los usuarios En línea con el compromiso medioambiental de Parkia por desarrollar una actividad cada vez más sostenible, (compromiso reforzado con la asociación a la mayor iniciativa del mundo en sostenibilidad, el Pacto de Naciones Unidas), Parkia se alinea con el Ayuntamiento de Madrid, para favorecer la movilidad urbana responsable y sostenible.

Cuando se activen dichos protocolos en la ciudad de Madrid y a partir del escenario 2, Parkia aplicará a los usuarios de la app eParkia, descuentos automáticos en función de su etiqueta medioambiental, facilitando así el acceso a sus servicios y reduciendo por tanto el tráfico en búsqueda de plaza libre en superficie.

Si la matrícula del usuario corresponde a la etiqueta CERO, su descuento en la estancia de rotación será del 90%; con etiqueta ECO, el descuento a aplicar será del 70% y los usuarios que estacionen ese día y tengan etiqueta B y C, recibirán un 50% de descuento. Estos descuentos se aplicarán de forma automática y sólo a los usuarios de la aplicación eParkia activa.

Además y dado que a partir de 2023 entran en vigor las restricciones de movilidad en muchos municipios y ciudades de España con la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, surgen nuevas zonas de bajas emisiones, en las que los vehículos sin distintivo no podrán circular y los de distintivos B solo podrán entrar en alguna de esas zonas si estacionan en un parking, la medida de Parkia favorecerá aún más a sus usuarios, premiando su compromiso con el medio ambiente al aparcar en sus estacionamientos.

De esta forma, Parkia se convierte en el primer gestor de infraestructuras de aparcamientos a nivel nacional, en implementar esta medida de responsabilidad social en favor del medioambiente y alineado con las acciones del Ayuntamiento de Madrid.

Los usuarios de eParkia recibirán cada mes en sus emails un resumen de lo que se han ahorrado a nivel económico por dejar el coche en Parkia durante esos días.

En línea con el respeto medioambiental y para favorecer la recarga de los vehículos eléctricos, hay que mencionar que Parkia fue uno de los primeros operadores de gestión de parkings a nivel nacional en establecer más de 127 cargadores eléctricos en el total de sus parkings, para beneficio de sus usuarios y el primero en la venta de abonos y carga eléctrica de forma conjunta (Aparca y recarga).

En palabras de Eva Arias, directora del Departamento de ESG de Parkia:

Ser una empresa sostenible a largo plazo implica prestar atención no sólo a la eficiencia de las operaciones y a la rentabilidad del negocio, sino también al impacto que se genera en el desarrollo de la actividad. Por ello, Parkia considera la sostenibilidad como parte fundamental de todo lo que hace en todas las áreas de la compañía. Con esta acción la empresa se alinea con los usuarios fomentando la movilidad sostenible y el compromiso con el medioambiente.

Sobre Parkia:

Parkia es una de las empresas líderes en aparcamientos públicos, con más de 70 parkings en España y Andorra. Con sede en Madrid, es propiedad del fondo australiano Igneo Infrastructure Partners desde 2016 y cuenta con más de 8,3 millones de clientes y un equipo formado por 167 empleados. Administra concesiones en propiedad y concesiones de largo plazo principalmente con municipios, a través de contratos con una vida promedio de más de 39 años. Tiene capacidad de más de 38.000 plazas de aparcamiento, con actividad las 24 horas del día, los 365 días del año.

Ofrece a sus clientes la mejor propuesta de valor, incorporando nuevas tecnologías en sus instalaciones, mejorando su experiencia como usuario.

Busca la diversificación de su gama de productos y servicios, para satisfacer sus personales necesidades de estacionamiento.

Para más información sobre Parkia y esta acción:

https://parkia.es/eparkia/

