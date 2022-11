Pese a la crisis, el gasto promedio en España no ha mermado durante el reciente Black Friday / Cyber ​​Monday Comunicae

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 09:49 h (CET) Millones de comercios de Shopify en 175 países de todo el mundo superaron los 7.500 millones de dólares en ventas, batiendo el récord del 2021 pese al contexto de crisis global que se enfrenta Como ya preveían los resultados del estudio que lanzó Shopify semanas atrás antes de las jornadas de Black Friday / Cyber Monday (BFCM), este año se anticipaba un tono diferente por el particular contexto que vive el comercio internacional. Pese a la cautela de los consumidores en todo el mundo a la hora de gastar debido a la crisis, se han originado 7.500millones de dólares en ventas durante estas fechas a nivel global. En el caso concreto de España, el número de consumidores que ha comprado en comercios de Shopify durante la edición de este año del Black Friday / Cyber Monday ha crecido un 41,7% en comparación con 2021, lo que demuestra que los consumidores españoles han votado con sus carteras por las marcas independientes.

La jornada Black Friday / Cyber Monday es uno de los momentos de mayor volumen de ventas del año y los comercios de Shopify lo han superado con creces. Los datos relevados entre el inicio del viernes 25 de noviembre y hasta el final del día lunes 28 de noviembre, comienzo del Black Friday y cierre del Cyber Monday respectivamente, reflejan números récord, con un promedio de 102,10 dólaresen el precio medio del carrito de compras (104,80 USD a tipo de cambio constante).

"Los consumidores están apoyando a las marcas independientes, comprando en múltiples superficies con un aumento en el comercio a través del móvil y las redes sociales, pero también los puntos de venta físicos están de vuelta. Las opciones se multiplican y eso obliga a poner a la autenticidad, la lealtad y la confianza en el centro de cada interacción entre comercio y consumidor. Las marcas tienen hoy la necesidad de formar una base de clientes leales y conectar con ellos directamente, formando una comunidad", expresa Gonzalo Torres, country manager de Shopify España.

España "Lo más destacado del Black Friday / Cyber ​​Monday 2022"

11:00pm del Black Friday: hora punta de ventas en España

del Black Friday: hora punta de ventas en España Ciudades con más ventas: Madrid, Barcelona y Sevilla

y 77,37€ precio medio del carrito en comparación con 71,64€ del año pasado

precio medio del carrito en comparación con 71,64€ del año pasado Ropa y accesorios: principal categoría de producto demandada

principal categoría de producto demandada 30% porcentaje de pedidos transfronterizos, superior al promedio de 15% global

porcentaje de pedidos transfronterizos, superior al promedio de 15% global 83% aumento de las ventas en el punto de venta realizadas por los comerciantes de Shopify desde el año pasado A nivel global "Lo más destacado del Black Friday / Cyber ​​Monday 2022"

7.500 millones de dólares: total de ventas mundiales realizadas por los comerciantes de Shopify, un crecimiento del 19% (21% a tipo de cambio constante) respecto al año pasado

total de ventas mundiales realizadas por los comerciantes de Shopify, un crecimiento del 19% (21% a tipo de cambio constante) respecto al año pasado 52 millones: el número de consumidores que hicieron una compra en comercios de Shopify

el número de consumidores que hicieron una compra en comercios de Shopify 12p.m. EST del Black Friday: hora de mayores ventas

del Black Friday: hora de mayores ventas Países con más ventas: Estados Unidos , Reino Unido, Canadá

, Ciudades con más ventas: Londres , Nueva York y Los Ángeles

, y 102,10 dólares (104,80$ a tipo de cambio constante) precio medio del carrito, superior a los 100,70 dólares de 2021

(104,80$ a tipo de cambio constante) precio medio del carrito, superior a los dólares de 2021 Ropa y accesorios: sigue siendo la categoría de producto más demandada.

sigue siendo la categoría de producto más demandada. Más de 56.000 las toneladas de emisiones de carbono compensadas**

las toneladas de emisiones de carbono compensadas** 15% porcentaje de pedidos transfronterizos

porcentaje de pedidos transfronterizos Productos de mayor tendencia según el índice de compras del Black Friday/Cyber Monday de Shopify: Gymshark/Gymshark Training Leggings - Black; MIELLE/Rosemary Mint Scalp & Hair Strengthening Oil Stanley 1913/The Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler " 40 OZ

En tiempos de innovación y cambios acelerados, la relación entre marcas y consumidores exige cada vez más un trato directo, por cualquiera de las vías posibles. El modelo Connect to Consumer (C2C) que impulsa Shopify ofrece una variedad de caminos para llegar a los consumidores. En esa dinámica, las marcas hoy tienen la posibilidad de gestionar el comercio tanto a través de la tradicional tienda física como su versión digital, los canales de redes sociales y la web3 como camino hacia el futuro. Las opciones se multiplican y eso obliga a poner a la autenticidad, la lealtad y la confianza en el centro de cada interacción entre comercio y consumidor.

"Hemos hecho un gran esfuerzo por mantener nuestros precios iguales a pesar del escenario actual y pensando además en seguir apostando por la sostenibilidad", comenta Fatima Lerdo de Tejada, Head of Growth en Scalpers. "Todos nuestros equipos trabajan para implementar e integrar la sostenibilidad en las distintas áreas de la compañía. Desde una colección de productos de origen sostenible hechos con materiales reciclados, packaging 100% reciclado y reciclable, métodos eficientes de envío de paquetería y una filosofía paperless a través de iniciativas como el ‘ECO ticket’, que digitaliza el recibo de compra evitando el consumo innecesario de materias primas", agrega.

Las jornadas BFCM 2022 arrojan un escenario de cierto optimismo para las marcas españolas, pese a la cautela general que se observa por la crisis energética a la que se enfrenta el mundo. Este período ha ayudado además a los comercios a poder anticipar ventas de la temporada navideña antes de que se imponga la realidad de 2023, de acuerdo con una reciente encuesta de Shopify*. De hecho, los consumidores españoles han reservado más dinero para esta temporada de lo que lo han hecho el resto del año.

Anticipación, consumo consciente y multiplicidad de conexiones son conceptos que han marcado esta campaña de Black Friday / Cyber Monday, que deja nuevos aprendizajes para los comercios españoles y mantiene la vara alta en cuanto a las nuevas exigencias de los consumidores.

