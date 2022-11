Deudas de tarjetas que nunca acaban, por Asesority Emprendedores de Hoy

martes, 29 de noviembre de 2022, 17:00 h (CET)

Aunque durante la pandemia los españoles guardaron en el bolsillo sus tarjetas revolving, durante el 2022 su uso ha tenido una recuperación importante.

En julio pasado el Banco de España situó el saldo de deudas de tarjetas en 11.100.000.000 de euros, un nivel similar al que había en 2020.

No obstante, el incremento en el uso del llamado dinero plástico también ha implicado el recrudecimiento de los reclamos por cobros que pudieran considerarse abusivos. La imposición de intereses usurarios y unos gastos financieros que no superan el control de transparencia son parte de los reclamos más comunes en los clientes.

Reclamaciones de tarjetas revolving El despacho de abogados expertos Asesority es una plataforma online especializado en reclamaciones a entidades financieras. Ayudan a afectados residentes en distintas zonas de España y que solicitan sus servicios solo utilizando su móvil. Uno de los requerimientos más comunes son los reclamos por tarjetas revolving.

Estos productos financieros se caracterizan por facilitar a sus titulares la disposición de efectivo o efectuar compras aplazando los pagos de forma automática. El mayor problema de estas tarjetas es que los intereses son sumamente altos. El equipo de Asesority lo promedia entre un 22 % y 26 %, lo que puede hacer que el deudor termine pagando más del doble de la cantidad original.

Dependiendo de los plazos elegidos para pagar, los especialistas de este bufete de abogados dicen que la deuda puede crecer sin límite. En el 2015 y el 2020, el Tribunal Supremo emitió sentencias en la que declara nulos los intereses de las tarjetas revolving. El argumento esgrimido ha sido el de la usura, al cobrar intereses muy superiores a la media de las tarjetas de crédito.

En qué puede ayudar la asistencia legal especializada El equipo de Asesority aclara que es necesario presentar reclamación y demanda para luchar contra esos abusos, y es fundamental contar con asistencia legal especializada. Recuerdan que las entidades financieras tienen equipos jurídicos dedicados y enfocados a defender las posiciones de sus bancos frente a estos reclamos. La mejor forma de enfrentar eso es con un equipo de abogados expertos en el área.

Afirman que las reclamaciones por las tarjetas revolving no solo se hacen por usura. También por la falta de transparencia en el momento de la contratación del instrumento de pago. En Asesority advierten que muchas veces los consumidores desconocen las condiciones reales porque no les informan de manera oportuna de ellas.

La primera recomendación que hacen es que la persona afectada los consulte para que aclare todas sus dudas. Señalan que esta primera consulta es totalmente gratuita y en ella pueden despejar cualquier confusión en torno a cómo proceder. Recuerdan que se pueden reclamar incluso con tarjetas revolving que han sido canceladas, ya que estos casos no prescriben.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.