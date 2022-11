Los servicios de diseño web que se incluyen en el Kit Digital, de la mano de Éruga Comunicación

En una sociedad cada vez más digitalizada, que una empresa posea al menos una página web donde se promocionen sus productos, servicios e información de marca es prácticamente obligatorio. A la vez, la competencia en internet por obtener la mayor cantidad de clientes es tan elevada que es necesario contratar a expertos en SEO y desarrollo de páginas webs para destacar y conseguir resultados sólidos. La agencia de marketing digital Éruga Comunicación es experta en el área de desarrollo y diseño web en WordPress avanzado en España y en la prestación de subvenciones Kit Digital para compañías.

¿Cómo crear una página web profesional sin tener suficiente presupuesto? El Gobierno de España creó una iniciativa llamada Kit Digital para subvencionar proyectos digitales debido al enorme crecimiento de este sector y el surgimiento de miles de emprendedores y pequeñas empresas tecnológicas. La compañía Éruga Comunicación decidió unirse a esta iniciativa con el objetivo de ayudar a sus clientes, autónomos, pymes y microempresas a desarrollar sus metas en el mundo virtual. Explicado de mejor manera, se trata de una ayuda económica que abarca lo necesario para contratar al equipo de expertos en marketing y soluciones digitales. Entre estas soluciones destaca el diseño web para negocios pertenecientes a cualquier tipo de industria que aún no poseen su propia página o que buscan optimizar una existente. Dentro de este servicio subvencionado por el programa Kit Digital se incluyen el diseño de webs adaptadas al movil e integración de estrategias para incrementar las conversiones y contactos. De igual forma, los profesionales de Éruga Comunicación ofrecen soluciones SEO para que la plataforma de los financiados pueda posicionarse por encima de su competencia en los buscadores.

La importancia de contar con una web profesional En la actualidad, existen miles de opciones para crear una tienda online o landing page de manera rápida y sencilla. Sin embargo, estas opciones rápidas y gratuitas no siempre ofrecen los resultados esperados, ya que muchos las utilizan y sobresaturan el mercado digital de más de lo mismo. Además, no están estructuradas bajo una estrategia de posicionamiento ni optimizadas, por lo que sirven de poco para las empresas. Por otra parte, aun si estas páginas consiguen verse atractivas por un pago menor no será suficiente para atraer y fidelizar nuevos clientes, posicionarse en Google y las redes sociales, tener acceso a funciones avanzadas, etc. Como resultado de ello, los negocios no consiguen avanzar ni ganar una reputación online sólida en internet. Por estas razones, es importante contar con una página profesional como las subvencionadas por la empresa Éruga Comunicación y su equipo de especialistas en diseño web. Estos saben cómo destacar una plataforma por encima de la competencia de sus clientes e incrementar el tráfico de usuarios y la permanencia de los mismos. Mediante un estudio de palabras clave, consiguen extraer la información necesaria para conocer los términos y contenidos a desarrollar más interesantes para sus clientes.

Gracias a la subvención prestada por el programa Kit Digital de España y la colaboración de Éruga Comunicación los comercios, pymes y autónomos pueden obtener su primera web empresarial y moderna.