¿Qué es el Kit Digital y qué soluciones ofrece a las pymes?

martes, 29 de noviembre de 2022, 16:57 h (CET)

En la actualidad, la digitalización juega un papel fundamental para las empresas de cualquier tipo y tamaño, no solo para agilizar la realización de ciertos procesos e incrementar el rendimiento de un negocio, sino también para no perder competitividad en el mercado. Para ello, el Gobierno español lanzó el Kit Digital, un programa de ayudas que promueve la digitalización de autónomos y pymes con soluciones que facilitan su evolución. En este aspecto, Éruga Comunicación es una agencia de marketing digital en Valencia que garantiza la implementación de soluciones digitales en lo respectivo a páginas web, comercio electrónico y otros servicios.

Kit Digital: ¿cómo acceder a él? Para acceder al Kit Digital, aquellos autónomos o pequeñas y medianas empresas deben realizar un test para conocer el grado de digitalización de sus empresas, el cual se encuentra disponible en la plataforma Acelera pyme. De esta manera, en el caso de reunir todos los requisitos, es posible solicitar la subvención, la cual puede gestionarse a través de un agente digitalizador como Éruga Comunicación. Esta agencia de redes sociales en Valencia se encargará de asesorar a quienes soliciten estas ayudas, digitalizando sus negocios a través de herramientas y acciones que le permitirán optimizar procesos y atraer nuevos clientes.

Por ende, las pequeñas empresas de entre 10 y 49 empleados podrán beneficiarse con hasta 12.000 euros de subvención, mientras que las compañías que cuenten con entre 3 y menos de 10 empleados percibirán una ayuda máxima de 6.000 euros. A su vez, recibirán hasta 2.000 euros en subvenciones las pequeñas empresas y microempresas de entre 1 y 3 trabajadores, además de las personas desempleadas.

Soluciones digitalizadoras, de la mano de Éruga Comunicación Entre las distintas categorías de soluciones digitales ofrecidas por Éruga Comunicación es posible mencionar el diseño y programación de páginas web, así como la implementación de una tienda online, con importes máximos a subvencionar de 2.000 euros para cada una. Por consiguiente, las empresas no solo contarán con presencia en internet, sino que podrán aumentar su volumen de ventas. Asimismo, es posible optar por la gestión de redes sociales, servicio que incluye la planificación, elaboración y diseño de contenidos de valor para potenciar la marca.

Por otra parte, esta agencia de marketing online en Valencia se encarga de la gestión de clientes, optimizando las relaciones comerciales con estos, a la vez que permite digitalizar la emisión de facturas y mejorar los procesos y la toma de decisiones mediante un software de gestión.

Por tanto, quienes deseen acceder al Kit Digital y beneficiarse de estas subvenciones para alcanzar el crecimiento de su negocio mediante soluciones de digitalización, pueden acceder a la web de Éruga Comunicación y completar el formulario de contacto disponible.



