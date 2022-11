Los ambientadores de celulosa publicitarios personalizados para coche, promoción de empresas con Jovi Inc Emprendedores de Hoy

martes, 29 de noviembre de 2022, 16:47 h (CET)

Los regalos publicitarios son una estrategia de marketing que sirve para crear conciencia y lograr una mayor difusión de una marca. Cuando un cliente recibe un obsequio mejora su percepción y valoración de la empresa, además, ayuda a que el logo o el nombre de una marca sean visibles para despertar la curiosidad de clientes potenciales.

Una opción innovadora para hacer regalos corporativos son los ambientadores de celulosa personalizados que ofrece la empresa Jovi Inc. Un ambientador personalizado para coche se cuelga en el retrovisor interior y permanece a la vista del conductor y de todos los pasajeros. Además, se trata de un producto económico, por lo que con ellos es posible llegar a miles de clientes, proveedores o empleados.

¿Por qué se caracterizan los ambientadores personalizados fabricados por Jovi Inc? Estos artículos se elaboran con cartón fabricado con celulosa perfumada y tanto el tamaño como la forma son escogidos por el cliente. La impresión del logo o motivo es a todo color y puede ser igual o diferente en ambas caras. Esta empresa ofrece 18 opciones de fragancias distintas.

Además, el aroma dura al menos durante 15 días y hasta 6 meses cuando el producto se encuentra en el paquete sin abrir. En este sentido, estos artículos tienen la máxima cantidad posible de fragancia. Cada ambientador personalizado para coche de Jovi Inc viene en una bolsa individual con cierre hermético. A su vez, el producto incluye un colgador con cordoncillo elástico.

Al ser un artículo de bajo coste resulta ideal para promociones masivas. Asimismo, Jovi Inc ofrece descuentos progresivos según cantidades. El pedido mínimo es de 1.000 unidades. Estos ambientadores son un recurso de marketing ideal para empresas vinculadas al mundo del automóvil.

Actualmente, Jovi Inc recibe pedidos de talleres, centros de limpieza del automóvil, gasolineras, parkings, cooperativas de taxis y otros medios de transporte, asociaciones de automóviles, estaciones de ITV, compañías de seguros y empresas de alquiler de coches, entre otras.

Regalar ambientadores personalizados: otras ventajas Este tipo de regalos sirve para fidelizar a los clientes porque los productos promocionales generan confianza y facilitan la repetición de los hábitos. Además, los ambientadores no son vistos solamente por los clientes, sino por muchas personas más, por lo que la difusión de marca se amplía.

Por otra parte, cuando estos presentes se dan a distribuidores, proveedores u otras organizaciones sirven para reforzar las relaciones entre empresas. A su vez, si se obsequia con ellos a los empleados es posible generar un mayor sentido de pertenencia y motivación.

Un ambientador personalizado para coche fabricado para Jovi Inc es un regalo publicitario efectivo que contribuye al crecimiento y posicionamiento de una marca. De esta manera, es posible generar un impulso en distintos tipos de negocios vinculados al automóvil.



