Vender una casa de forma rápida y fácil gracias a RealAdvisor

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET) Las nuevas tecnologías han aparecido en diferentes ámbitos, consiguiendo modificar prácticas y hábitos que estaban establecidos desde hace muchos años.

En esa línea, la digitalización también llegó al sector inmobiliario, a través de diversos sitios online que funcionan como plataformas de información y servicios propios del sector.

Teniendo en cuenta eso, surgió RealAdvisor, una web que se encuentra operativa a nivel nacional desde el pasado mes de agosto. Bajo la frase «vende tu casa rápido y al mejor precio», la plataforma busca posicionarse como referente en el sector.

A través de la misma, lo que se busca es centralizar todos los listados de propiedades, servicios de tasación online, agentes inmobiliarios y prestamistas, con lo que se consigue alcanzar un nivel de transparencia sin precedentes dentro del mercado europeo.

Un agregador de información y servicios inmobiliarios en España: RealAdvisor Uno de los objetivos que persigue RealAdvisor es el de conseguir que el mercado inmobiliario europeo sea eficiente y transparente.

Con este fin, ofrece un simulador de tasación de vivienda, que pretende mejorar la experiencia del usuario en el momento de vender una propiedad. Además, la misma adquiere un gran valor para los agentes inmobiliarios, en pos de captar inmuebles y mejorar sus servicios.

Una de las características de RealAdvisor es que posibilita una valoración online totalmente gratuita. El público puede obtener información precisa en menos de 3 minutos, gracias a la tecnología de inteligencia artificial que tiene la empresa, la cual no requiere ningún tipo de intervención ni interacción humana.

Un modelo de negocio enfocado en el cliente La política de trabajo de RealAdvisor no solo se basa en ofrecer el servicio de tasación inmobiliaria de manera gratuita, sino también en el asesoramiento durante todo el proceso. Para ello, la firma trabaja con agentes inmobiliarios seleccionados con base en dos cuestiones: profesionalidad y rendimiento.

Cabe destacar que para efectuar la tasación no se requiere dinero ni ningún tipo de datos de tarjetas, sino que tan solo se solicita una dirección de correo electrónico y un número de móvil por cuestiones propias de seguridad.

Además de dicho servicio, RealAdvisor ofrece una sección exclusiva de precios de viviendas. A través de la misma, se puede acceder a información actualizada sobre los costes de apartamentos, casas y alquileres por metros cuadrados.

En la misma línea, el público puede visualizar datos mediante gráficas elaboradas con datos mensuales, a la vez que se pueden efectuar comparativas con precios de viviendas en otros países como Suiza y Francia.

Compromiso, dedicación y valores muy concretos son la base que sustenta a RealAdvisor, una firma que busca consolidarse en el mercado inmobiliario nacional, con la intención de lograr que este sea más transparente y eficiente.



