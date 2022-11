¿Por qué los seguros embebidos están revolucionando el sector asegurador? Por Nowo.tech Emprendedores de Hoy

Los seguros embebidos están revolucionando el sector asegurador. El motivo es fácil: cualquier negocio, tanto asegurador como no-asegurador, por fin puede ofrecer seguros sin que ello suponga una carga extra de trabajo y sin tener que ser intrusivo con el cliente. Solo hace falta integrar el cotizador en la web de la correduría, colaborador, tienda online… y que el usuario consulte precio y contrate cuando realmente quiera, sin depender de horarios ni llamadas.

Gracias a los seguros embebidos no solo se consigue digitalizar la venta de seguros, también supone una escalabilidad que hasta ahora no se había conseguido.

En esta nueva tendencia de distribución, nowo.tech está consiguiendo ser uno de los referentes, ayudando a corredurías a vender más seguros y a no quedarse obsoletos en el sector.

¿En qué consisten los seguros embebidos y por qué son tan exitosos? Cuando se habla de seguros embebidos o integrados no solo se hace alusión al servicio complementario que se ofrece con la compra de un producto. El sistema embebido de Nowo.tech permite integrar todo el proceso de contratación del seguro, desde la cotización hasta el método de pago, incluyendo la firma de documentos y los cuestionarios.

Un ejemplo de aplicación en el caso de una correduría podría ser integrando una calculadora de precio en su web y en la de un partner que tenga ecommerce. La correduría tendría ahora dos canales de venta: por un lado, su página web donde los clientes acceden y contratan directamente; por el otro, aquellos clientes de la tienda online que deciden complementar su compra contratando un seguro relacionado con el producto que han adquirido (móvil, bicicleta, pack de viaje…).

Desde 2010 impulsan las ventas de empresas de seguros Nowo.tech es una empresa que ofrece soluciones digitales de distribución de seguros a las compañías de seguros y corredurías. La firma presenta una solución innovadora para quienes deseen vender más y destacar en el mercado por algo más que el precio o la calidad del servicio presentado. Para ello, se valen de una plataforma online de ventas digitales que permite explotar el desarrollo comercial de una empresa desde su cartera de clientes, colaboradores y colectivos y clientes nuevos directos.

Nowo.tech lleva trabajando en la venta de seguros desde 2010, siendo pioneros en la venta de seguros online, un área de acción que han desarrollado y perfeccionado hasta la fecha. Con los servicios ofrecidos aseguran un rápido y elevado incremento de las cotizaciones desde el primer mes apoyándose en la innovación tecnológica y en una extraordinaria estrategia de ventas online.

Nowo.tech es la respuesta ideal para las aseguradoras y corredurías que buscan vender más, conseguir más clientes, automatizar sus procesos comerciales y reducir los ciclos de ventas.



