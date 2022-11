¿Qué se entiende por disonancia cognitiva?, por Ohana Psicología Emprendedores de Hoy

En psicología, la disonancia cognitiva es una teoría que afecta a las personas cuyos pensamientos no concuerdan con sus acciones o comportamientos.

Y es que, en efecto, las personas, por regla general, siempre intentan mantener una congruencia y consistencia entre sus ideas o creencias, con la manera en la que actúan frente a los demás.

Sin embargo, muchas veces todo esto es producto de una fachada, aun cuando en ocasiones no se esté del todo consciente de eso. Los profesionales del gabinete Ohana Psicología ofrecen a continuación mayores detalles sobre esta interesante teoría psicológica.

¿Qué es la disonancia cognitiva? La teoría de la disonancia cognitiva fue planteada por el reconocido psicólogo social estadounidense Leon Festinger. En ella, explicaba cómo las personas se esfuerzan al máximo para que sus acciones sean congruentes y consistentes con sus ideas y la manera de pensar que han interiorizado a lo largo del tiempo a través de la experiencia. Básicamente, es una tendencia, una necesidad que alguien siente para que no existan ningún tipo de contradicciones y no se genere una incomodidad, ansiedad o malestar interno. Esto es muy importante destacarlo, porque según esta teoría, solo se considera disonancia cognitiva cuando, además de identificarse contradicciones entre creencias y acciones, la persona tiende a sentir un profundo malestar por ello. Esta tendencia a hacer coincidir ambos aspectos es tan fuerte, que puede hacer que una persona cambie su conducta o defienda su comportamiento y sus creencias cuando información nueva las contradice, e incluso cuando las refuta en su totalidad.

Quienes sufren de disonancia cognitiva tienden, en consecuencia, a tratar de explicar forzadamente las cosas, rebatiendo cualquier contradicción que se les plantee. Es en estos momentos cuando recurren al autoengaño con el único fin de evitar los malestares internos.

Ejemplos de disonancia cognitiva No todas las personas experimentan la disonancia cognitiva de la misma manera, sencillamente porque cada persona tiene un nivel diferente de tolerancia a la inconsistencia y a las evidencias. No obstante, hay 3 factores principales que determinan el nivel de disonancia de una persona, que son el tipo de creencias, el valor de esas creencias y el tamaño de la desigualdad. La disonancia cognitiva se da, por ejemplo, en personas fumadoras, que saben que fumar daña su salud, pero aun así siguen fumando y buscan justificarse por ello. Lo mismo sucede con quienes son infieles, quienes buscan justificarse con argumentos tales como echarle la culpa al cónyuge. Y es que el pensamiento de haber sido infiel es muy doloroso, por el hecho de que sabe que esto suele asociarse con ser una mala persona.

Sin embargo, existen mecanismos para tratar la disonancia cognitiva y es posible poder combatir sus efectos, de tal manera que quien lo sufre pueda experimentar un cambio positivo que le permita superarla.

