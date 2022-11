Beneficios de contar con las soluciones de compliance en privacidad y ciberseguridad Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

La forma en que las personas se desenvuelven en su día a día y la calidad de vida han mejorado gracias a instrumentos como los avances tecnológicos y la digitalización. Como ocurre con cualquier herramienta, sin embargo, su correcto uso depende de la persona que tenga acceso a ellas.

En este camino, las intenciones de actos delictivos y no éticos también se han trasladado al mundo digital. En respuesta a ello, se ha desarrollado una comunidad internacional de ciberseguridad que se actualiza constantemente con nuevas ideas y proyectos ante la aparición de nuevas tecnologías, instrumentos y aplicaciones.

En este sentido, surgió la idea Compliance en Ciberseguridad o Cumplimiento IT, que implica ajustarse a una normativa para cumplir con los requisitos legales, contractuales o éticos, y así generar una cultura del cumplimiento legal. Ante este panorama, las soluciones de compliance, privacidad y ciberseguridad que brindan algunas empresas, como Lex Program, se ha tornado de vital importancia.

Lex Program dispone de servicios sobre ciberseguridad Lex Program es una empresa que surge para brindar soluciones de compliance, privacidad y ciberseguridad. En concreto, ofrece tres productos en el mercado. El primero de ellos es LEX 4Web, un banner de cookies completo para securizar la web y proteger a sus usuarios de cookies y scripts. Otro de los servicios es LEX Global Terms, textos legales dinámicos que se adaptan al país de cada usuario y así la página web cumple la ley en cuanto a política de privacidad, política de cookies, aviso legal, términos y condiciones. Por otro lado, proporcionan LEX 4AUDIT, un servicio de ciberauditoría completo que evalúa riesgos de seguridad técnica, informática y legal.

¿Cuáles son los beneficios de las soluciones en ciberseguridad y privacidad? El banner de cookies LEX 4Web ayuda a que las páginas web no carguen scripts ni trackers de terceros hasta que el usuario acepte o dé su consentimiento. De esta manera, el sitio siempre respetará la ley y cargará solo lo que el visitante decida. En consecuencia, cumplirá con la protección infantil y otorgará al usuario poder de decisión y privacidad de datos.

En cuanto a LEX Global Terms, brinda condiciones generales dinámicas para e-commerce adaptadas a cada país. Las tiendas online deben informar de los diferentes plazos de entrega y garantías, distinguiendo país por país. En tanto, para empresas que no venden productos por internet, este producto de Lex Program ayuda a tener una buena imagen corporativa, ya que posibilita textos legales multiidiomas adaptados al RGPD y leyes mundiales de privacidad y a la legislación por cada país.

Por último, el servicio de ciberauditoría LEX 4AUDIT cuenta con los beneficios de proporcionar transparencia, control de competencia desleal, evitar sanciones, control de la propiedad intelectual e industrial, evaluación de vulnerabilidades y acceso al software de hacking ético.

Gracias a sus servicios, Lex Program no solo se ha convertido en una entidad demandada dentro de España, sino también en el ámbito internacional.



