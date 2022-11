Aupa Digital, la agencia de marketing digital con un crecimiento sostenible Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

El marketing digital se ha convertido, en plena era de la tecnología, en un recurso indispensable para las empresas que desean marcar una diferencia competitiva en cualquier sector. Este hecho ha propiciado que las agencias especializadas se consideren aliadas estratégicas para las marcas.

En España, el auge del marketing digital en los últimos años ha contribuido al surgimiento de un gran número de agencias. Tal es el caso de Aupa Digital, una firma especializada en diferentes servicios, que celebra actualmente su primer aniversario, manteniendo un crecimiento sostenible y centrada en convertirse en una referencia dentro del sector.

Aupa Digital y su crecimiento notable Aupa Digital es una agencia que inició en Bilbao en el año 2021, con el objetivo claro de convertirse en el principal soporte de las marcas que busquen servicios de marketing para hacer destacar su imagen, productos y servicios. Para ello, la compañía ofrece servicios integrales de la mano de un equipo multidisciplinar de profesionales, especializados en las áreas de posicionamiento SEO, SEM y diseño web.

La metodología propia utilizada por esta compañía centrada en análisis individualizado de cada cliente, la planificación y determinación de objetivos, hasta llegar a la ejecución del plan de marketing idóneo para cada marca, le han permitido convertirse en el apoyo de un gran número de empresas en la actualidad.

Asimismo, la acumulación de diferentes casos de éxitos en el posicionamiento de marcas mediante diferentes estrategias, ha contribuido al crecimiento sostenible y progresivo de Aupa Digital. Como muestra de ello, en tan solo un año la agencia cuenta con tres sucursales en diferentes ciudades: Una en Getxo, otra en Porto do Son y la sede principal en Bilbao.

Asimismo, Aupa Digital es reconocida como la primera agencia de marketing digital en Porto do Son, un punto de referencia importante para esta firma en continuo crecimiento.

Un año apostando por el conocimiento y saber hacer Marcar una diferencia en el entorno digital es clave para las compañías en la actualidad. Es por ello que desde Aupa Digital se han enfocado en ofrecer soluciones integrales y efectivas, fundamentadas en el conocimiento de sus profesionales.

Al ser el marketing digital una industria en constante cambio, los expertos de esta agencia abordan como una prioridad el aprendizaje y la investigación. Por tal razón, durante este primer año de funcionamiento han planificado un horario semanal para conocer las últimas tendencias y técnicas de marketing que luego son puestas en marcha con sus clientes.

Este ritmo de trabajo les ha permitido cosechar diferentes resultados positivos y logros. No obstante, el equipo de Aupa Digital continúa trabajando para posicionarse entre las mejores agencias de marketing digital en todo el territorio español.



