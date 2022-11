Appcelerate, activación geocontextual para un mundo sin cookies Emprendedores de Hoy

martes, 29 de noviembre de 2022, 16:06 h (CET)

Appcelerate es la plataforma de activación de campañas digitales que cuenta con 21 millones de dispositivos móviles, más de 15.000 aplicaciones y millones de POIS (Puntos de Interés Multisectoriales).

Entre las nuevas adtech que están marcando tendencia en el mercado destaca la llegada de Appcelerate, una plataforma de activación de geoaudiencias, que consta de módulos dedicados a la planificación, activación y medición, en soportes display mobile, digital exterior, televisión conectada y audio digital, que cuenta en su ecosistema con una solución exclusiva para el mercado del OOH: Temple Outdoor Tech Tool (módulo exclusivo dedicado a la planificación, medición y activación de patrimonio exterior digital).

Su tecnología pone en relación múltiples fuentes de datos estructuradas, de carácter y origen diferenciado, con las que Appcelerate tiene firmados diferentes acuerdos comerciales para su explotación: fintech, INE, tránsito peatonal, tráfico rodado, predicción meteorológica, comportamiento de audiencias… más de 200 fuentes que permiten activar campañas de alta precisión.

El propósito de Appcelerate es la localización, segmentación, activación y medición de audiencias y patrimonio, mediante una metodología propia y diferencial. A tal efecto, se sirve de una ingente cantidad de información geográfica multidimensional, estructurada sobre capas de información sobre mapas, enriquecida con el movimiento en tiempo real de grupos de individuos localizados mediante señales de dispositivos móviles e información de los principales operadores de telefonía móvil de España.

Appcelerate brinda soluciones basadas en:

Conocimiento: Fuentes de datos diversas y tecnología de análisis certificada. Diez años dedicados al procesado del dato geo con objetivo de negocio.

Movilidad: Señales de dispositivos móviles y miles de aplicaciones; en continuo, sin saltos. Sin cookies, porque es first party data.

Proximidad: Clasifica al mundo y la información que lo rodea en polígonos. La capilaridad de las fuentes es el éxito de las campañas.

Datos: Fuentes multicontextuales, públicas y privadas. Telcos españolas, tráfico, nivel de ingreso, inmobiliario, retail, restauración, clima, cultura, transporte, educación… 100 % actualizados.

Momentos: Funcionalidades exclusivas que permiten prever concentraciones de audiencias en lugares y momentos concretos con My Eventsⓒ y Popular Timesⓒ.

Comportamiento humano: Algoritmos desarrollados in house e impulsados a través de redes neuronales que aprenden más y más con cada nueva consulta.

Appcelerate llegó para revolucionar el mercado español y los interesados pueden estar atentos a las novedades que irán lanzando.



