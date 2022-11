El número de atropellos va en ascenso. ¿Cuáles son las causas? Emprendedores de Hoy

martes, 29 de noviembre de 2022, 13:33 h (CET)

En España, el número de peatones atropellados en la última década ha aumentado en un 28 %.

Este dato ha sido publicado en un informe elaborado por el club de automovilistas RACE, en el que se informa que las distracciones por el uso del móvil. Este hecho es uno de los principales factores en el aumento de la siniestralidad.

A su vez, desde el despacho de abogados reclamatuseguro.es indican que aquellas personas que hayan sufrido un atropello por distracción del autmovilista tienen derecho a reclamar. Esto no solo incluye a los peatones, sino también a los ciclistas y a los usuarios de patinetes eléctricos, aunque no dispongan de un seguro de accidentes.

La responsabilidad de los conductores en los casos de atropello Todavía hay una gran cantidad de conductores que usan el móvil mientras están al volante. Este error es uno de los factores de mayor peso a la hora de explicar accidentes contra peatones, usuarios de patinetes y ciclistas. Las imprudencias y los despistes también son causas habituales en estos casos.

Ahora bien, es frecuente que los implicados no reclamen al sufrir daños, porque consideran que han sido responsables en lo que ha ocurrido. Según aconsejan los especialistas de ReclamaTuSeguro.es, en todos los casos es conveniente analizar con detenimiento las circunstancias del accidente y considerar lo que indica la ley. En este sentido, quien es responsable por el episodio debe hacerse cargo de compensar los daños ocasionados.

Además, según consta en la Ley sobre Responsabilidad Civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, el conductor “es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de vehículos a motor, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación”.

Según los letrados de ReclamaTuSeguro.es, esta ley indica que el responsable en el atropello de un peatón es el conductor. Por lo tanto, los peatones damnificados tienen derecho a percibir indemnización. Los conductores quedan exculpados solo cuando el accidente se ocasiona por la “culpa exclusiva” del perjudicado.

Apoyo legal en ReclamaTuSeguro.es Con el apoyo de ReclamaTuSeguro.es, las víctimas de un accidente de tráfico cuentan con todos los medios necesarios para una valoración del daño corporal acorde con las lesiones sufridas así como con el soporte legal durante todo el proceso de reclamación de un siniestro.

El equipo de ReclamaTuSeguro.es se encarga de todas las gestiones con las entidades aseguradoras y los trámites necesarios. Además, calculan la indemnización y negocian en nombre de sus clientes, protegiendo sus intereses.



