Realidad virtual en Málaga, con Zero Latency

La realidad virtual está cambiando por completo la industria de los videojuegos, al sumergir a los jugadores en entornos digitales mientras su cuerpo siente que se trata de una experiencia del mundo real. Años atrás, este tipo de juegos parecían estar lejos de las posibilidades humanas, pero, actualmente, empresas de todo el mundo están desarrollando RV experiences para los amantes del gaming.

Entre estas empresas se encuentra Zero Latency, experta en realidad virtual Málaga que permite a sus clientes explorar y conquistar escenarios impactantes mediante armas de fuego futuristas.

Una nueva experiencia de realidad virtual en Málaga llega este diciembre de la mano de Zero Latency Zero Latency es reconocida en España por sus videojuegos de realidad virtual free-roam, en los cuales los jugadores pueden jugar con sus amigos y vivir experiencias de combate innovadoras. En estos videojuegos, la compañía provee los equipos y entorno necesarios para disfrutar de un ambiente realista en el mundo digital. A su vez, crean de manera constante nuevos escenarios, como combates contra delincuentes, zombies y aventuras en espacios futuristas, para que los amantes del gaming siempre disfruten de modalidades exclusivas e innovadoras.

Actualmente, uno de sus proyectos más importantes es la apertura de un centro de realidad virtual Málaga para el 5 de diciembre, específicamente en el Centro Comercial Miramar de Fuengirola. Este centro es el número seis en la totalidad de establecimientos que posee Zero Latency en España y contará con todos los equipos y modalidades de juegos existentes. Es importante mencionar que desde ahora los jugadores pueden hacer sus reservas en línea o de manera presencial para acceder al nuevo local en Málaga poco después de su apertura.

Vivir una experiencia innovadora con la realidad virtual de Zero Latency Hoy en día, existen muchos proyectos de realidad virtual centrados en la industria del gaming que conectan el mundo real con el digital en un único espacio. Zero Latency desarrolla este tipo de proyectos, pero con la característica clave que siempre integra recursos creativos en los espacios de juego para maximizar la experiencia de juego. Un ejemplo de ello es el diseño que dan a dichos espacios, el cual combina con el entorno virtual para que los jugadores no tengan que preocuparse por chocar con las paredes. Esto hace que la concentración en el escenario digital y la sensación de estar viviendo una experiencia real no desaparezcan hasta que finalizan las misiones o combates. Además de esto, Zero Latency ha invertido en establecimientos, hardware y tecnología de última generación para crear espacios de gran escala donde puedan jugar hasta 8 personas de manera simultánea. Como punto extra, esta compañía ofrece a las empresas la posibilidad de celebrar eventos en los centros de realidad virtual para jugar y disfrutar de catering, presentaciones de productos, entre otros.

En el nuevo centro de realidad virtual Málaga de Zero Latency, los particulares y empresas tendrán disponibles armas, gafas VR, cascos gamer y mochilas modernas para vivir una experiencia de juego completa.