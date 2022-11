El primer paso para superar los miedos es lanzarse hacia ellos, por Concédete Deseos Emprendedores de Hoy

martes, 29 de noviembre de 2022, 13:46 h (CET)

Hay muchas mujeres que, llegada una cierta edad, quieren hacer algo diferente, conocer nuevas personas y romper con la rutina a través de una experiencia única. No obstante, es muy habitual que, ya sea por miedo, vergüenza o prejuicios, se dejen de lado estos pensamientos.

Por tales motivos, Carina Tur Doherty ha fundado Concédete Deseos, una agencia de viajes para mujeres que desean viajar de manera independiente. De esta manera, es posible viajar sola a distintas partes del mundo, en grupos reducidos de entre 8 y 12 personas, conociendo gente y lugares nuevos.

¿Cómo superar los miedos y los prejuicios para viajar sola? Superar las barreras físicas y mentales que limitan el cumplimiento de los deseos y los objetivos es una forma de alcanzar la plenitud y el bienestar general. Si bien no se trata de una tarea sencilla, sobre todo a una determinada edad, vivir una aventura nueva y conocer personas es algo que se puede lograr al viajar sola. En este aspecto, es fundamental no solo elegir el destino ideal, sino también contar con las ganas y la determinación necesarias para tal fin.

Así, las mujeres que decidan vencer el miedo y salir de la zona de confort podrán planificar su viaje de forma independiente. Con este fin, es fundamental mantenerse abierta a vivir distintos tipos de experiencias y actividades, ya que esto posibilitará disfrutar plenamente, a la vez que conoce en profundidad las culturas y tradiciones del lugar, estrechando lazos con las compañeras de viaje.

Las ventajas de viajar sola con Concédete Deseos La agencia de viajes para mujeres Concédete Deseos organiza viajes y fines de semana para grupos reducidos de entre 8 y 12 personas, a través de vuelos que salen únicamente desde el Aeropuerto del Prat de Barcelona. Así, una vez confirmado el viaje, la fundadora de la agencia Carina Tur Doherty abre un grupo de WhatsApp, en el cual estarán todas las integrantes del viaje, quienes se conocerán personalmente en un encuentro que se celebra antes de partir en Barcelona.

De este modo, es posible crear un ambiente cordial entre las viajeras, promoviendo las relaciones personales y la creación de vínculos de amistad, puesto que el 80 % de las clientas se apuntan solas, de manera independiente, por lo que están en igualdad de condiciones y todas abiertas a vivir una maravillosa experiencia con otras mujeres como ellas. Asimismo, es importante señalar que, si bien el 95 % de las viajeras residen en Cataluña, cualquier mujer del mundo puede viajar con esta agencia, tan solo ha de tener en cuenta que el grupo siempre parten juntas desde el mismo aeropuerto.

Por lo tanto, quienes estén interesadas en algún viaje ofrecido por Concédete Deseos deben contactarse a través de WhatsApp con la propietaria de la firma, o bien completar el formulario de contacto disponible en la página web y, así, accederán a toda la información necesaria para viajar solas.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mejora del posicionamiento SEO con los servicios de Aupa Digital El primer paso para superar los miedos es lanzarse hacia ellos, por Concédete Deseos Realidad virtual en Málaga, con Zero Latency Sportmadness alcanza las 40 franquicias y suma 3 nuevas aperturas internacionales Disfrutar de las furgonetas cámper también en invierno con Foro Homologar