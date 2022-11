Cartagena, capital mundial de la diplomacia comercial por dos días Comunicae

martes, 29 de noviembre de 2022, 17:13 h (CET) Unos 300 asistentes, procedentes de diversas instituciones de Sudamérica, Europa o Norteamérica, se darán cita en el II Foro de Diplomacia Comercial, que se celebrará el 1 y 2 de diciembre en Cartagena, y en el que intervendrán prestigiosos ponentes como José Manuel García-Margallo, ex ministro de Asuntos Exteriores de España, y Bisila Bokoko, ex Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio España-EE.UU, en Nueva York La segunda edición del Forum Cartagena Connecting Commerce, que se celebrará los días 1 y 2 de diciembre, pretende alumbrar la ruta del desarrollo comercial a través de un diálogo dinámico entre la comunidad diplomática, que determina las reglas, el sector privado, motor del crecimiento económico, y los organismos internacionales, que trabajan para orientar y asistir a toda la comunidad comercial.

El evento contará con la participación de representantes de organizaciones internacionales como el Consejo Económico y Social de la ONU, la Federación Internacional Trade Points o la Organización Mundial del Comercio. Más de una decena de expertos nacionales e internacionales analizarán el contexto actual del comercio internacional, quiénes son los nuevos actores de la diplomacia comercial, así como las oportunidades de negocio que algunos destinos de exportación pueden ofrecer para las empresas.

Este año, las conferencias magistrales versarán sobre el papel de la diplomacia en el contexto actual y las claves de las relaciones comerciales. El objetivo de este segundo foro, denominado ‘Connecting Commerce, Diplomacia Comercial’, es "poner sobre la mesa algunos de los temas más ‘calientes’ en el comercio internacional, de la mano de grandes expertos, para que las empresas, emprendedores y cualquiera de la entidades o agentes implicados en las transacciones con otros mercados extraigan sus propias conclusiones", según explicó Joaquín Gómez, director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, organizadores del evento junto con la World Trade Point Federation (WTPF), una organización internacional no gubernamental que gestiona y desarrolla el programa Trade Point de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Está previsto que la víspera del Foro, el 30 de noviembre, se firme una declaración institucional entre todas las partes implicadas en el mismo, la ‘Declaración de Cartagena’, a fin de resaltar la importancia que el comercio internacional ofrece para generar riqueza a través del mundo y el consiguiente bienestar y cohesión social de las naciones, incorporando directrices para promover la diplomacia comercial en el ámbito internacional a través de la ONU.

Conferencias magistrales: Diplomacia comercial en tiempos de pandemia y guerra

En la primera jornada, el jueves tras la apertura tendrán lugar las dos conferencias magistrales que analizarán las relaciones diplomáticas comerciales en el contexto actual y estarán a cargo del ex ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, actual Diputado en el Parlamento Europeo, que hablará sobre "El papel de la diplomacia en el contexto actual" y Bisila Bokoko, Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio España-EE.UU, que bajo el título "Claves de las relaciones comerciales en el entorno actual" centrará su discurso en el rol de la diplomacia comercial en tiempos de pandemia, conflictos bélicos y cambio climático.

Panel de expertos internacionales

Entre las personalidades convocadas para disertar en la apertura del evento se encuentran Bruno Masier, presidente de la Federación Mundial de Trade Points y vicepresidente de la Alianza Global de Comercio de Servicios; Lachezara Stoeva, Presidenta de ECOSOC (Consejo Económico y Social de Naciones Unidas) y Embajadora y Representante permanente de Bulgaria ante Naciones Unidas; Fernando Gray, Presidente de CGLU Mercociudades, Alcalde de Esteban Echeverría, Argentina, y Anabel González, directora general adjunta de la Organización Mundial del Comercio.

Paneles

Además de las conferencias magistrales, el día 1, se celebrarán paneles de debate con la participación de expertos internaciones sobre:

Política Comercial, acuerdos comerciales regionales y su rol en el desarrollo económico de ciudades y regiones.

El valor estratégico de los medios de comunicación en la diplomacia comercial. La tarde de la primera jornada estará reservada para los organismos y empresas participantes en el Foro puedan mantener encuentros bilaterales para analizar posibilidades de colaboración.

Mesas de trabajo

El día 2 de diciembre, el Forum contará con mesas de trabajo reservadas para la reflexión de los expertos invitados. En ellas se tratarán temas como:

Diplomacia comercial en el ámbito parlamentario. Las acciones globales surgen de transformaciones locales.

Diplomacia cultural para fortalecer las relaciones internacionales.

E-commerce en la diplomacia comercial. El impacto de la tecnología en el comercio internacional.

Diplomacia comercial en la esfera científica. Desafíos globales enmarcados dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Diplomacia comercial en el ámbito parlamentario. Las acciones globales surgen de transformaciones locales. Acercando mercados

En paralelo a los paneles y mesas de trabajo, las empresas tendrán la oportunidad de conocer las oportunidades de negocio que los principales mercados internacionales les ofrecen, de la mano de especialistas que les ayudarán a iniciar o consolidar su actividad exportadora.

Dado el carácter internacional de los conferenciantes y para aplicar de primera mano la importancia de las relaciones diplomáticas, Joaquín Gómez, director del INFO, ha declarado que "la intención de los organizadores es la de celebrar la tercera edición del Forum al otro lado del atlántico, en Cartagena de Indias, Colombia, otra importante ciudad portuaria situada en el mar Caribe que comparte nombre e importancia histórica comercial".

El Forum se celebrará en el auditorio de congresos del El Batel, toda la información, horarios y paneles se encuentran en la web www.cartagenaforum.eu.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Álvaro Laiz inaugura en Madrid su exposición "THE EDGE", una muestra que retrata el punto de unión de las civilizaciones más remotas EiDF sigue avanzando en su propósito de incorporarse al Mercado Continuo en el primer semestre de 2023 Rocío Osorno y Juan Betancourt, embajadores de Viceroy Cartagena, capital mundial de la diplomacia comercial por dos días El Gobierno Francés y Atos implantan la plataforma sanitaria digital 'Mon Espace Santé' para dar servicio a más de 65 millones de personas