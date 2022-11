Johnson Controls premia las mejores iniciativas de edificios inteligentes por sus ideas pioneras en la transformación digital empresarial Comunicae

martes, 29 de noviembre de 2022, 15:24 h (CET) Johnson Controls reconoce a los líderes pioneros que adoptan la tecnología digital en la transformación de sus negocios. Los ganadores son reconocidos por aprovechar las tecnologías, como los gemelos digitales y la inteligencia artificial, para reducir las emisiones de carbono de sus edificios, mejorar la seguridad y ofrecer experiencias más personalizadas para los visitantes y mejorar la prosperidad de las comunidades Johnson Controls (NYSE: JCI), el líder mundial en edificios inteligentes, saludables y sostenibles, ha anunciado hoy los últimos ganadores del premio Blueprint of the Future que conforman su segunda generación de OpenBlue Pioneers. Este exclusivo grupo está siendo reconocido por su liderazgo visionario en la transformación del entorno construido con la tecnología digital OpenBlue de Johnson Controls. Gracias a sus casi 140 años de experiencia con su compromiso con la transformación digital, Johnson Controls y su conjunto de soluciones OpenBlue permiten a los clientes ofrecer un rendimiento innovador en los edificios, lograr una sostenibilidad y garantizar una seguridad avanzada.

Los galardonados con el premio OpenBlue Pioneers demuestran una ambición global en múltiples sectores de la industria:

Fiserv Forum, ofreciendo experiencias inolvidables a los aficionados en un entorno confortable, saludable y sostenible El Fiserv Forum y el distrito Deer de la ciudad, con sede en Milwaukee, son iconos del ingenio basados en la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Gracias a las soluciones OpenBlue Healthy Buildings y el sistema de automatización de edificios Metasys®, Fiserv Forum avanza en la transformación digital de sus sistemas de edificios inteligentes para ofrecer la mejor experiencia a los aficionados en el estadio sin sacrificar la sostenibilidad. Los operadores del edificio supervisan toda la superficie del Fiserv Forum, desde el Centro de Operaciones del estadio, garantizando la seguridad de los jugadores, el talento, el personal y los asistentes en todo momento.

El Museo del Futuro, símbolo de la visión de un mañana más brillante Situado en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), el Museo del Futuro se anuncia como uno de los edificios más emblemáticos del mundo. Es un espacio de exhibición de atracciones, servicios y productos innovadores y futuristas. Con 77 metros de altura, la fachada vanguardista es de acero inoxidable y cristal, compuesta por 1.024 paneles únicos. En estrecha colaboración con los arquitectos de interiores, Johnson Controls proporcionó una seguridad avanzada que se ajustaba al innovador diseño. El edificio emplea tecnologías de vanguardia, como la realidad virtual y aumentada y la inteligencia artificial, para crear una experiencia verdaderamente envolvente para los visitantes de todo el mundo.

El campus oeste de Microsoft en Pekín, un proyecto piloto de eficiencia energética El campus oeste de Microsoft en Pekín ha emprendido un proyecto piloto en línea con el compromiso de China de lograr la neutralidad de las emisiones de carbono para el año 2060 y la ambición de Microsoft de reducir las emisiones de carbono para el año 2030. En este piloto limitado, el equipo de Microsoft migró las aplicaciones y el almacenamiento de datos de los diferentes sistemas - suministro de energía, controles del edificio de energía, la gestión de la energía y la gestión inteligente a la plataforma Azure, creando un "cerebro digital" central e integrado para el Campus. Junto con Johnson Controls OpenBlue Enterprise Manager y Metasys, Microsoft agilizó la gestión eficiente del edificio, mejoró la experiencia del usuario y disfrutó de una reducción significativa del consumo de energía de sus operaciones diarias.

Derwent London, haciendo de la red cero una realidad para sus propiedades icónicas Derwent London es el mayor fondo de inversión inmobiliaria de Londres e incluye propiedades emblemáticas y de alto nivel, como la moderna White Collar Factory en el próspero centro de Tech City. Su compromiso con la sostenibilidad se mide por los ambiciosos planes para alcanzar las emisiones netas de carbono en 2030, reduciendo el consumo de energía, aumentando el uso de energía renovable y auditando sus actividades para reducir la huella de carbono. Derwent London está utilizando OpenBlue Enterprise Manager para reunir la información sobre el rendimiento del edificio en un único panel de control y OpenBlue Central Utility Plant para reducir la huella de carbono de su planta central, el conjunto de sistemas mecánicos, eléctricos y de agua que constituye la columna vertebral de la carga energética de un edificio.

Intaleq, pionera en tecnología para estadios en el Mundial de Fútbol Qatar 2022 Intaleq, proveedor catarí de soluciones y servicios para la industria del deporte y el entretenimiento, presentó la primera solución digital de este tipo para los estadios de la Copa del Mundo Qatar 2022. Gracias a la plataforma digital OpenBlue de Johnson Controls y Microsoft Azure, la nueva solución de vanguardia para estadios inteligentes está utilizando la inteligencia para transformar ocho sedes de la Copa del Mundo en un espacio digital conectado que ayuda a los usuarios a tener conocimiento de la situación y la información procesable a una velocidad de respuesta mucho más rápida en comparación con cualquier centro de mando tradicional.

"Aprovechar el poder de la tecnología digital para impulsar los resultados de los clientes es el futuro de la industria de los edificios y lo que enorgullece en Johnson Controls. Este grupo de OpenBlue Pioneers han demostrado su liderazgo en la transformación de sus edificios e instalaciones para ser más inteligentes, seguros y sostenibles", dijo Rodney Clark, vicepresidente y director comercial de Johnson Controls. "Aplaudo a los ganadores por reconocer que el futuro del entorno edificado es digital".

Johnson Controls y OpenBlue Pioneers están unidos por una aspiración común hacia la innovación. Estos premios reconocen a los clientes visionarios de la compañía y los increíbles resultados logrados a través de la transformación digital. Desde hacer que los estadios y los museos sean más seguros para los visitantes y más eficientes en su funcionamiento, hasta mejorar el rendimiento de oficinas y fábricas, Johnson Controls reconoce cómo están transformando los entornos construidos mediante la entrega del proyecto del futuro en edificios saludables, seguros y sostenibles.

Cada uno de los ganadores ha recibido un premio de la industria "Blueprint of the Future" que reconoce sus esfuerzos y su destacado liderazgo visionario.

