Amazon GAMERGY sitúa a Madrid en el centro de los esports y los videojuegos de España

martes, 29 de noviembre de 2022, 13:53 h (CET) Durante el fin de semana del 16 al 18 de diciembre, los asistentes podrán disfrutar de un programa cargado de actividades entre las arenas gaming, escenarios y 40 stands en el recinto ferial de IFEMA MADRID Menos de veinte días separan a los aficionados, espectadores y amantes de los videojuegos de una nueva edición de Amazon GAMERGY, uno de los eventos de esports y gaming más importantes de España, que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de diciembre en el recinto ferial de IFEMA MADRID.

En esta nueva edición, organizada por IFEMA MADRID y GGTech Entertainment, los visitantes podrán disfrutar de un programa cargado de actividades entre las arenas gaming, escenarios y 40 stands. La fase presencial de Amazon GAMERGY regresa con múltiples competiciones profesionales, amateur y enfocadas al ámbito académico, encuentros con creadores de contenido, actuaciones musicales, concursos y torneos abiertos. Asimismo, se repartirán más de 30.000 euros en premios.

Copa Federaciones Territoriales de FIFA 23

Los apasionados al fútbol virtual tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades, ganar fantásticos premios y disfrutar de una final presencial en Amazon GAMERGY. De la mano de la Real Federación Española de Fútbol de Esports (RFEFe), se pone en marcha la Copa Federaciones Territoriales, en la que jugadores de FIFA 23 de toda España buscarán alzarse con el título de campeón representando a su comunidad autónoma. Los mejores jugadores de la fase de clasificación representarán a su territorio en el evento presencial de Amazon GAMERGY. Asimismo, la RFEFe contará con un stand en el encuentro gaming, que dispondrá de diversos puestos de juego para los aficionados que se acerquen a la feria.

Competición por naciones de League of Legends y VALORANT

Amazon GAMERGY será el escenario de la final de la 3 Nations Cup, una competición única de League of Legends y VALORANT, organizada por Riot Games, donde participarán jugadores de todo el ecosistema competitivo (profesional, semi-profesional y amateur) de tres países del sur de Europa: España, Italia y Portugal.

Un espacio seguro para las mujeres en los videojuegos

Our Party, una de las múltiples iniciativas organizadas por Riot Games para lograr un espacio más seguro para las mujeres en los videojuegos, con el deseo de potenciar el acceso de las mujeres en el sector del gaming, llega con su segunda edición a Amazon GAMERGY. En equipos mixtos e íntegramente femeninos, los participantes jugarán a League of Legends y VALORANT.

Un espacio para los aficionados al cosplay

En la próxima edición de Amazon GAMERGY, los aficionados al cosplay tendrán un lugar destacado. De la mano de Newskill, se pondrá en marcha un Concurso de Cosplay que se celebrará el sábado 17 de diciembre. Los cosplayers podrán elegir todo tipo de caracterizaciones procedentes de videojuegos, libros, anime e incluso personajes propios. El Concurso contará con 25 plazas y el jurado estará formado por representantes de Newskill, especializados en cosplay, además de cosplayers profesionales. Los participantes optarán a un prize pool de hasta 1.200 euros y un lote de productos.

Presencia del Centro Cultural Coreano

Por primera vez, el Centro Cultural Coreano estará presente en Amazon GAMERGY con el K-Game Torneo 2022. Se trata de un torneo del videojuego de supervivencia más popular en Corea, PUBG Battlegrounds. Los 30 clasificados de Battlegrounds competirán en la Gran Final presencial que se celebrará el día 17 de diciembre en el recinto ferial de IFEMA MADRID, compitiendo por hacerse con un prize pool de hasta 2.400 euros.

Clubes amateur de esports estarán en Amazon GAMERGY

Otro de los atractivos de esta edición de Amazon GAMERGY será la presencia de cuatro de los más importantes equipos de esports del entorno amateur: Principality, Oxygen Gaming, Five Media Clan y Zest. Estos equipos traerán al evento diferentes actividades con sus jugadores, así como meet and greets con sus creadores de contenido, sesiones con DJs y torneos de FIFA 23, entre otros.

Nueva parada del Circuito Tormenta

La última parada del primer Split del Circuito Tormenta, la principal estructura amateur de Riot Games en España, se disputará en Amazon GAMERGY, en la que los equipos competirán en League of Legends y VALORANT para acumular puntos para el ranking general y conseguir un prize pool de hasta 6.000 euros.

Amazon UNIVERSITY Esports y JUNIOR Esports

Los esports en el ámbito educativo también estarán presentes en el evento, con los stands de Amazon UNIVERSITY Esports, proyecto en el que participan equipos de 76 universidades de España, y de JUNIOR Esports, proyecto educativo y tecnológico en el que participan centros educativos de toda España (entre 14 y 18 años y FP). Ambas iniciativas contarán en Amazon GAMERGY con la colaboración de Fundación ONCE, a través de su proyecto de videojuegos accesibles Ga11y, y de Juegaterapia, fundación cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer a través del gaming.

Venta de entradas

Los aficionados interesados en disfrutar la experiencia del evento presencial ya pueden comprar sus entradas a través de este enlace. Amazon GAMERGY ha sacado a la venta distintos tipos de tickets, que van desde los 13 euros para la tarde del viernes, hasta los 180 euros para el pase premium para los tres días, con acreditación VIP.

